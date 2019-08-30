交往9月！紫衣男友「1個字」北上膜拜seafood　她心死噴淚：想放生

▲妙禪一出現，信眾齊聲狂喊「感恩師父、讚嘆師父、師父萬安！」（圖／翻攝臉書妙禪師父 佛教如來宗）

網搜小組／劉維榛報導

「seafood的逆襲！」一名女網友抱怨，與信仰妙禪的男友交往9個月，講明不介入彼此宗教生活，怎料，最近她偏頭痛嚴重發作，希望男友可以陪伴在側，然而男友卻堅持要北上看師傅，讓她萌起分手念頭。

一名女網友在PTT苦訴，本身是基督徒，和男友甜蜜交往後，才知道他信奉傳說中的紫衣神教妙禪，深怕彼此的宗教觀念會影響感情，「我們說好互不干涉對方的宗教生活，如果將來結婚之後讓孩子自己選擇他的宗教。」

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如今在一起近9個月，原PO卻萌起分手念頭，她娓娓道來，男友是虔誠的信徒，之前還是學生身分時，「他每星期至多三次，至少一次，會去他們的聚集地點進行宗教活動」，每月會另安排一天北上見seafood，跟著全台信徒一起打禪。不過，男友現在回家鄉工作，參加次數有減少，一星期去一次聚集活動，一個月一次去台北。

至於壓垮原PO內心最後一根稻草的是，最近她偏頭痛發作，醫院開的強效止痛藥也壓不下來，某天男友騎車載她時，「每過一次水溝蓋就會震到我的腦袋」，痛到她飆淚，好不容易熬到家門口後，原PO一身虛弱問道「你明天還是要去台北嗎？」

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▲妙禪「法力無邊！」（圖／翻攝臉書妙禪師父 佛教如來宗）

結果男友露出一副堅定眼神回答「對！」原PO當下心碎滿地，不死心再問，「你真的要去台北嗎？」然而男友只心繫妙禪師傅，一個字回應「對」，剎那間，原PO內心委屈喊話「那一瞬間真的心灰意冷…這陣子越來越排斥這個宗教。」

原PO解釋，儘管當初講明，不介入彼此的宗教生活，然而這次情況特殊，男友明明知道她偏頭痛，卻不願意留下來陪伴照顧，加上倘若以後孩子選擇信仰妙禪，「我沒有辦法想像，他穿著紫色衣服到處趴趴走。」

原PO苦惱，除了宗教這一塊，男友其他表示都是滿分，但就怕妙禪的業力引爆，會影響未來婚後生活，「我在很認真思考要不要分手的問題，真的不知道該怎麼辦？」

▲網友論戰，認為原PO不該感情勒索！（圖／翻攝PTT）

討拍文曝光後，掀起大批網友關注回應，「宗教的影響力絕對不只如此，三思」、「以後也會是這樣，忍受不了就分吧」、「他只會越來越堅信，然後你越來越反感，無解」、「愛宗教大過妳，自己看接不接受吧」、「雖然我很討厭海鮮，但你這是情緒勒索吧，不舒服男生就一定陪」、「先不論宗教，偏頭痛有嚴重到要防礙男友行程嗎」、「有的偏頭痛真的會讓人想死，例如叢發性頭痛」、「你不知道在紫衣的眼中seafood>父母、情人、家人」、「幸好不是載著你去給seafood治頭痛 ，這真的沒救了」。

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