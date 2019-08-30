櫃買新加坡引資大獲好評　受惠5G發展外資提升對台投資信心

▲櫃買中心在新加坡舉辦海外法說會，有助於提升台灣企業的國際能見度並帶來正面助益。（圖／櫃買中心提供）

財經中心／綜合報導

櫃買中心6/29在新加坡舉辦海外法人說明會，外資法人反應熱烈，成功行銷台灣櫃買市場以及上櫃公司。櫃買中心表示，本次新加坡法說會係與凱基證券公司合作辦理，由櫃買中心總經理李愛玲帶領7家上櫃公司與會。

本次參與法說會的公司，不論在市值及獲利表現上，皆為櫃買市場的翹楚，包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠「穩懋(3105) 」、微波元件大廠「昇達科(3491) 」、全球最大的邏輯製程非揮發性記憶體矽智財供應廠「力旺（3529）」、電容式指紋辨識感測晶片大廠「神盾（6462）」、亞洲主要矽智財供應廠「円星M31（6643）」、亞洲電信網路領導廠商「是方(6561) 」以及全球最大電子紙製造商「元太（8069）」，吸引26家大型知名投資機構熱情參與，總計進行了近40場次的會議。

請繼續往下閱讀...

與會的昇達科副總經理陳重光表示，受惠於5G題材的發酵，近期外資法人相當關注公司發展動態，透過本次活動直接與海外機構投資人溝通，對於公司發展有相當幫助；M31資深經理方余平表示，此次海外法說會有助於增加公司曝光度，對於獲得外資法人的長期投資亦頗有助益；神盾財務長張家麒則表示，透過面對面與當地機構投資人會談，可以當面說明公司近期發展動態及經營策略；與會公司代表一致表示，此次海外法說會有助於提升公司的國際能見度，對於公司發展帶來正面助益。

李愛玲表示，櫃買市場具有相對較高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等三大優勢，因此，吸引了國內外資金持續投入，截至今年7月31日止，櫃買市場上櫃股票每日平均成交金額達新台幣306億元，而外資今年以來在櫃買市場買賣成交占比為13.23%，較去年的11.60%，提高了1.63%。此次櫃買中心偕同上櫃公司舉辦海外法說會，有助於提升上櫃公司國際知名度，以穩懋(3105)為例，108年7月底的外資持股比例為40.78％，與102年2月首次參與櫃買中心海外法說會時的10.32％相較，大幅增加295%。鑑於近年來東南亞經濟發展迅速，帶動投資需求，新加坡位處東南亞樞紐，龐大國際市場資金匯集，因此本次在新加坡舉辦法人說明會，對於提高上櫃公司國際知名度及正面形象均有極大的幫助，亦可望引進更多國際資金活水進入櫃買市場。

櫃買中心並表示，本次法說會除安排上櫃公司與新加坡機構法人直接對談外，為增進新加坡機構法人對櫃買市場的瞭解，在29日法說會當天特別安排交流餐會，由櫃買中心總經理及同仁向與會機構法人介紹櫃買市場的優勢及特色。與會外資法人代表表示，在聽取櫃買中心的簡報後，對於櫃買市場的高週轉率及高配息率留下了深刻印象，也感受到櫃買中心對於扶植上櫃公司、推動公司治理的用心，因而提升增加投資上櫃股票的信心。

首圖為櫃買中心總經理李愛玲(前排右3)與凱基證券呂穎彰資深副總(前排左2)與參加新加坡法說會之上櫃公司代表合影，前排右起為櫃買中心交易部副理張秉心、神盾投資人關係倪珮馨、力旺董事陳莉菁、M31投資人關係資深經理方余平、後排右起為元太陳樂群財務長、是方規劃處副總江文漢、是方財務部副總廖健淇、穩懋財務處協理曾經洲、昇達科財務部副總陳重光、元太財控中心處長張元培等。