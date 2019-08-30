　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

威剛4D列印電競滑鼠XPG HEADSHOT和Gen4 SSD IFA亮相

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼威剛4D列印電競滑鼠XPG HEADSHOT和Gen4 SSD IFA亮相。（圖／業者提供）

▲威剛4D列印電競滑鼠IFA亮相。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠威剛（3260）旗下電競品牌「XPG」將參加柏林消費性電子展（IFA），除了記憶體、固態硬碟等極致效能核心產品外，更將產品線延伸至電競周邊配件，今年以4D列印技術電競滑鼠－－XPG HEADSHOT為主要亮點。

XPG（XTREME PERFORMANCE GEAR）是威剛旗下為遊戲玩家量身打造的高效能產品。XPG HEADSHOT結合AI和4D列印創新，會隨著時間而自動成形並維持形狀，還能根據個人手掌尺寸來客製，以量手打造、使用習慣等需求，提供專業電競玩家專屬自己、獨一無二的電競滑鼠。

請繼續往下閱讀...

此外，威剛將展出搭載Gen4 SSD－－GAMMIX S50，其PCIe Gen4x4傳輸介面，連續讀寫速度高達每秒5000/4400MB，與傳統SATA SSD相比，速度提升近10倍，並搭載SLC 快取演算法和DRAM Cache Buffer，隨機讀寫速度達到750K/750K IOPS，影像編輯、繪圖運算、遊戲對戰都能流暢使用。此外，機身裝上一襲超跑尾翼造型的散熱片，組件中央以碳纖維材質打造，憑藉高硬度、耐高溫的特性，讓SSD有效降溫約10度。

針對女性玩家，威剛推出Mera Edition，將一系列周邊商品包含鍵盤、滑鼠、耳機、機殼和超大RGB滑鼠墊等，都以珊瑚粉色系設計，讓玩家在體驗後有更深層的信仰。

除了突破性產品，威剛更在展場中打造「XPG Orb電競體驗艙」，由電影製作團隊歷時3000小時、量身訂作超過300個以上的專屬零件，艙內更搭配搶先取得的科幻競速遊戲《紅視：太空突擊Redout》獨家合作，玩家可透過駕駛「XPG Orb」來感受遊戲中的每一個彎道與傾角裡，風馳電掣的飆速快感。


 

ET快訊
郭台銘返台　郭辦證實若投入2020總統將「獨立參選」
國道上衝過頭硬倒車　賓士遭大貨車瞬間夾爆..駕駛慘死
嘉義民雄傳槍響！現場「爆炸聲」四起　大批警力持盾牌圍捕中
她遭甩20耳光臉紅腫啜泣！霸凌女嗆「哭X小」13人全被送辦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

股票市場的贏家！財政部調查：高所得者、男性　股利賺較多

威剛4D列印電競滑鼠XPG HEADSHOT和Gen4 SSD IFA亮相

道瓊大漲逾300點　台股受激勵早盤上漲逾百點！

新台幣開盤升值0.2分　以31.44元兌1美元開出

美股氣勢如虹！道瓊漲326點　台指期開盤上揚90點

玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢

搶攻超大尺寸及摺疊觸控市場　TPK-KY秀出秘密武器「奈米銀」技術

美中貿易談判9月重啟！　美股4大股全漲「道瓊勁揚326點」

美股道瓊大漲破300點！北京願「冷靜解決貿易戰」　川普透露：稍晚將通話

格羅方德趁貿易戰點燃專利戰火　外資：台積電可能反告

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

才剛拍完婚紗照...汐止警追拒檢車「滑行5M」猛撞分隔島頭部重創亡

股票市場的贏家！財政部調查：高所得者、男性　股利賺較多

威剛4D列印電競滑鼠XPG HEADSHOT和Gen4 SSD IFA亮相

道瓊大漲逾300點　台股受激勵早盤上漲逾百點！

新台幣開盤升值0.2分　以31.44元兌1美元開出

美股氣勢如虹！道瓊漲326點　台指期開盤上揚90點

玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢

搶攻超大尺寸及摺疊觸控市場　TPK-KY秀出秘密武器「奈米銀」技術

美中貿易談判9月重啟！　美股4大股全漲「道瓊勁揚326點」

美股道瓊大漲破300點！北京願「冷靜解決貿易戰」　川普透露：稍晚將通話

格羅方德趁貿易戰點燃專利戰火　外資：台積電可能反告

美工刀鋸頸殺死妻子　狠心男不敢自殺判無期徒刑定讞

大馬美魔女身中14刀塞行李箱…嫌疑男友也遭虐殺　驚悚雙屍案抓到兇手了

給錢要韓國瑜別選？　郭辦批舊思維：郭台銘不屑操作

直擊新北最大案！捷運+公園+市政核心　「築禾交響院」公開爆場

【瑪法達談星】水象星座08.28~09.03運勢！雙魚紅鸞星動了　天蠍事業貴人相助

楊冪Angelababy露A4腰超驚艷！機場私服複製貼上　網：差點認錯人

【瑪法達談星】風象星座08.28~09.03運勢！雙子出奇幸運　水平有業外進帳

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　柯文哲：他對美眉特別有興趣

郭辦：9月17日前將宣布是否參選

生理期「堅持3天不洗頭」！　魏蔓曝「驚人結果」…女網友問號：第一次聽說

財經熱門新聞

華映確定大量解僱2100名員工..

月投1萬年賺6%　早30年開始..

曾是全球最大彩色電視映管廠　華..

貿易戰現曙光　美股道瓊揚300..

發卡王換人當！玉山銀靠一張新卡..

外資：台積電可能反告格羅方德

美中貿易談判9月重啟！「道瓊勁..

先探／抱久賺多的股票

加油等等　專家預估下周油價出爐..

最高30%回饋　「LINE P..

Mini LED新動能看俏　隆..

華映將吹熄燈　債權銀行損失估7..

台銀主辦　佳世達聯貸案

網友爆料核能月刊被下架　台電：..

更多熱門

相關新聞

威剛上半年每股賺1.25元

記憶體模組廠威剛（3260）今（6）日公布第2季及上半年財報，上半年上半年稅後淨利達2.62億元，年增78.63%，每股稅後淨利1.25元。威剛表示，在價格、需求同步回升之下，下半年營運績效可期。

威剛推首款RGB光效外接硬碟　

威剛XPG擴大國際電競版圖

威剛前進美國　秀獨家A+ SLC技術

日韓貿易戰引爆記憶體價格　威剛Q3逐月發酵

關鍵字：

威剛電競滑鼠IFAXPG

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男友

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面