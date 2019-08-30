威剛4D列印電競滑鼠XPG HEADSHOT和Gen4 SSD IFA亮相

▲威剛4D列印電競滑鼠IFA亮相。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠威剛（3260）旗下電競品牌「XPG」將參加柏林消費性電子展（IFA），除了記憶體、固態硬碟等極致效能核心產品外，更將產品線延伸至電競周邊配件，今年以4D列印技術電競滑鼠－－XPG HEADSHOT為主要亮點。

XPG（XTREME PERFORMANCE GEAR）是威剛旗下為遊戲玩家量身打造的高效能產品。XPG HEADSHOT結合AI和4D列印創新，會隨著時間而自動成形並維持形狀，還能根據個人手掌尺寸來客製，以量手打造、使用習慣等需求，提供專業電競玩家專屬自己、獨一無二的電競滑鼠。

請繼續往下閱讀...

此外，威剛將展出搭載Gen4 SSD－－GAMMIX S50，其PCIe Gen4x4傳輸介面，連續讀寫速度高達每秒5000/4400MB，與傳統SATA SSD相比，速度提升近10倍，並搭載SLC 快取演算法和DRAM Cache Buffer，隨機讀寫速度達到750K/750K IOPS，影像編輯、繪圖運算、遊戲對戰都能流暢使用。此外，機身裝上一襲超跑尾翼造型的散熱片，組件中央以碳纖維材質打造，憑藉高硬度、耐高溫的特性，讓SSD有效降溫約10度。

針對女性玩家，威剛推出Mera Edition，將一系列周邊商品包含鍵盤、滑鼠、耳機、機殼和超大RGB滑鼠墊等，都以珊瑚粉色系設計，讓玩家在體驗後有更深層的信仰。

除了突破性產品，威剛更在展場中打造「XPG Orb電競體驗艙」，由電影製作團隊歷時3000小時、量身訂作超過300個以上的專屬零件，艙內更搭配搶先取得的科幻競速遊戲《紅視：太空突擊Redout》獨家合作，玩家可透過駕駛「XPG Orb」來感受遊戲中的每一個彎道與傾角裡，風馳電掣的飆速快感。



