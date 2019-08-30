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股票市場的贏家！財政部調查：高所得者、男性　股利賺較多

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲根據財政部統計分析，高所得者、男性的股利所得會愈多。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布統計通報，106年中綜合所得額達到5.9兆元，其中股利所得有6,970億元，占比約11.7%，是僅次於薪資所得的76.6%後，民眾最大的收入來源。

根據財政部分析，106年所得總額在1,031萬元以上，共計有9,590戶，但是八成以上收入來源是股利所得者，占29.4%；相較於102年的1,000萬元以上收入者，八成以上靠股利所得有32.9%來看，確實有下滑，但是整體來說，高所得者靠股利所得賺錢，還是各級距當中最高的。

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財政部分析，可能因為高所得者大部分是企業經營者、負責人或者是高階經理人，大多數持有公司或者相關公司的股票就較多，加上本身財力雄厚，所以獲配的股利股息也會比較多。

▲▼股利所得表。（圖／財政部提供）

▲資料顯示，106年綜合所得額超過千萬者，共有9590戶，其中有29.4%的主要收入來源是股利，比重超過八成。（圖／財政部提供）

男女不公！男性平均股利所得是女性　近兩倍

進一步來看男女的股利所得，如果是有股利所得者，近5年來女性比男性還多，比例維持在53：47；惟29歲以下的男性占比比女性高，可能是來自於國人傳承財富仍由男性繼承有關。

而男女性的股利所得，還是呈現不太平均的狀態，根據財政部的統計，從102年到106年之間，男性的平均股利所得是女性的1.7倍到1.9倍間。

以106年來看，男性平均股利所得為16.8萬元，女性則是9.8萬元，差距就有1.72倍，另外年紀愈大差異也有擴大的情況，以60歲以上來說，男女之間的差異就有2倍左右。財政部分析，會造成男女差異的原因，可能因為男性股票投資金額較多、企業負責人及董、監事中男性比率偏高所致。

▼女性有股利所得者比例雖高，但是平均股利所得卻遠遠不如男性。（圖／財政部提供）

▲▼股利所得表。（圖／財政部提供）

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