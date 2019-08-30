直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

▲壽險公會現任理事長黃調貴爭取連任，今天在會員大會現場，臉上充滿笑容。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊絡懸／台北報導

壽險公會今（30）日上午10時舉行會員大會，改選理監事，現任理事長國泰人壽董事長黃調貴爭取連任，競爭對手、台灣人壽副董事長許舒博也是來勢洶洶。由於是閉門會議，媒體無法入場採訪，預計到了下午，改選結果就會出爐，確定誰是下任壽險公會理事長。

今天一早，各家保險公司的會員代表陸續到場，但面對媒體，都低調不願多說，簽到後匆匆進入會場。選情激烈，不過現場氣氛和諧，理事長黃調貴臉上掛滿笑容，與對手許舒博兩人互動自然，彼此沒有流露尷尬神情。

雖然要爭取連任，但黃調貴還是很低調，面對媒體不主動談論任何選舉過程與狀況。

相對地，許舒博接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，侃侃而談，自稱這次改選沒有什麼壓力，但希望選完後，仍維持整個業界的和諧，「公會是大家的，那麼所有任何的事項，只要能幫助、協助的，我想公會都會責無旁貸，努力做政府和業界之間的溝通橋樑。」

許舒博表示，「公會改選後，還是希望大家將來好好一起打拚，不要因為選舉而有任何的變化。」不過，對於自己選情，他說，「我怎麼會知道，還是要乖乖努力吧。」

▲許舒博挑戰理事長一職，自稱「沒有壓力」。（圖／記者湯興漢攝）