　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中華民國人壽保險商業同業公會理監事改選，現任理事長黃調貴。（圖／記者湯興漢攝）

▲壽險公會現任理事長黃調貴爭取連任，今天在會員大會現場，臉上充滿笑容。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會今（30）日上午10時舉行會員大會，改選理監事，現任理事長國泰人壽董事長黃調貴爭取連任，競爭對手、台灣人壽副董事長許舒博也是來勢洶洶。由於是閉門會議，媒體無法入場採訪，預計到了下午，改選結果就會出爐，確定誰是下任壽險公會理事長。

今天一早，各家保險公司的會員代表陸續到場，但面對媒體，都低調不願多說，簽到後匆匆進入會場。選情激烈，不過現場氣氛和諧，理事長黃調貴臉上掛滿笑容，與對手許舒博兩人互動自然，彼此沒有流露尷尬神情。

雖然要爭取連任，但黃調貴還是很低調，面對媒體不主動談論任何選舉過程與狀況。

相對地，許舒博接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，侃侃而談，自稱這次改選沒有什麼壓力，但希望選完後，仍維持整個業界的和諧，「公會是大家的，那麼所有任何的事項，只要能幫助、協助的，我想公會都會責無旁貸，努力做政府和業界之間的溝通橋樑。」

許舒博表示，「公會改選後，還是希望大家將來好好一起打拚，不要因為選舉而有任何的變化。」不過，對於自己選情，他說，「我怎麼會知道，還是要乖乖努力吧。」

▲▼中華民國人壽保險商業同業公會理監事改選，台灣人壽副董事長許舒博挑戰理事長一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲許舒博挑戰理事長一職，自稱「沒有壓力」。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
嘉義槍擊案3F房客持「長槍」猛轟！下秒衝1樓挾持　他混亂中逃
租屋女2個月電費噴7000！她到陽台看電錶超多線　房東6字回
薛定岳殉職！毒蟲現身道歉淚崩：不知會發生這種事，對不起他
對流雲系旺盛！新北等14縣市發布「大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

保險卓越獎／新安東京海上產險獲5大獎　AI創新科技「滿足顧客需求」

台商回流投資「保費收入創契機」！保發中心：2019年度績效可望成長

保險卓越獎／兆豐保險奪2獎！App整合4大功能　拍下汽車毀損照快速申請賠償

保險卓越獎／和泰產險連續兩屆獲「強制汽車責任保險推展獎」殊榮

保險卓越獎／法國巴黎產險獲「住宅地震保險推展」銀質獎殊榮

保險卓越獎／永達保經連奪4次公益關懷獎　「捐超過64台長照專車」

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

保險卓越獎／新安東京海上產險獲5大獎　AI創新科技「滿足顧客需求」

台商回流投資「保費收入創契機」！保發中心：2019年度績效可望成長

保險卓越獎／兆豐保險奪2獎！App整合4大功能　拍下汽車毀損照快速申請賠償

保險卓越獎／和泰產險連續兩屆獲「強制汽車責任保險推展獎」殊榮

保險卓越獎／法國巴黎產險獲「住宅地震保險推展」銀質獎殊榮

保險卓越獎／永達保經連奪4次公益關懷獎　「捐超過64台長照專車」

世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

人夫上山打獵反被獵殺　妻子搜尋2天發現他身中6槍倒斃叢林內

拍照送精美提籠、貓砂盆　 新豐店「毛孩網美大賽」等你來參加

Apple發表會主視覺一大顆彩色蘋果　達人認為跟軟硬體更新有關

跟朋友狂甩少女20巴掌！霸凌者全被起底　她抖音嬌PO「萌萌綻放」遭灌爆

保險熱門新聞

壽險公會今改選　黃調貴、許舒博..

國壽董座黃調貴投身保險業46年..

不畏匯損！壽險業前7月大賺13..

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑..

南山人壽與中郵人壽簽訂合作備忘..

保險卓越獎／新光人壽勇奪6項大..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

「實支實付」4大重點投保前秒懂

一張表懂車禍調解官要看的單據

保險卓越獎／新安東京海上產險獲..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

車禍處理3步驟　釐責→保險理賠

兆豐保險奪2獎！App整合4大..

更多熱門

相關新聞

壽險公會今改選　黃調貴、許舒博爭取理事長寶座　

壽險公會今（30）日上午10時將舉行會員大會，改選理監事，現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，低調爭取連任，而台灣人壽副董事長許舒博則扮演挑戰者的角色，雙方都是鴨子划水，爭取業界支持，最後究竟誰會出線，成為外界關注焦點。

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

保險卓越獎／台灣人壽強摘6大獎肯定

保險卓越獎／國泰連8屆稱王勇奪16大獎

傳許舒博見蘇貞昌求壽險公會寶座　政院：不會介入相關人事

關鍵字：

壽險公會理事長黃調貴許舒博國泰人壽台灣人壽

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

她遭甩20耳光　13人全被送辦

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面