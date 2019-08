華為首款5G手機Mate 30無法使用Google Apps　專家：應該沒人會買

▲華為新旗艦手機,將無法提供Google操作系統和相關應用程式。(圖/路透)

記者趙正瑋/綜合報導

華為(Huawei)將推出自美國出台禁令後首支5G旗艦手機,預計9月18日於慕尼黑發佈。不過無法提供谷歌(Google)的官方安卓(Android)操作系統和相關應用程式,例如Google地圖等。市場人士直言,沒有搭載Google服務的華為,應該沒什麼人會買(Without Google Services, no one will buy the device)。

據《路透》報導,華為將於9月18日於慕尼黑推出全新的Mate 30系列手機,不過目前尚不清楚何時上市銷售。

請繼續往下閱讀...

由於美國總統川普(Donald Trump)在5月中旬,以華為參與不利美國國家安全活動為由,將該公司列入黑名單。因此這次是華為在禁令後,首次推出的5G旗艦機。

Google發言人接受《路透》採訪時表示,由於美國的禁令,所以Mate 30不能搭載Google官方的應用程式與服務。

美國企業可以申請特定產品的豁免權,以免除禁令。不過Google尚未表明是否已申請豁免權,之前它曾表示希望繼續提供服務予華為。《路透》的報導指出,美國商務部已收到130多份公司申請,要求向華為出售商品,但尚未批准。

此外,圍繞Mate 30的不確定性顯示,由於中國大陸和美國之間的貿易戰升溫,華為及其商業夥伴受到相當大衝擊。雖然川普表示,將華為列入黑名單是因為安全理由,但也表示如能達成貿易協議,就可解除禁令。

華為發言人凱利(Joe Kelly)表示,如果美國政府允許,華為將繼續使用Android的開源碼專案系統(Android OS)和生態;否則,華為將繼續發展自己的操作系統。

不過,《路透》報導內容指出,獨立評論家溫佐(Richard Windsor)表示,倘若華為新手機沒有搭配Android平台,那應該沒什麼人會買。而且,市場分析師和華為高層皆認為華為開發的鴻蒙(Harmony)系統還不足以完全替代Android系統。