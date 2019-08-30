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華為首款5G手機Mate 30無法使用Google Apps　專家：應該沒人會買

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▲華為將推出自美國出台禁令後首支旗艦手機，不過可能無法提供Google的操作系統和相關應用程式。（圖／路透）

▲華為新旗艦手機，將無法提供Google操作系統和相關應用程式。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

華為（Huawei）將推出自美國出台禁令後首支5G旗艦手機，預計9月18日於慕尼黑發佈。不過無法提供谷歌（Google）的官方安卓（Android）操作系統和相關應用程式，例如Google地圖等。市場人士直言，沒有搭載Google服務的華為，應該沒什麼人會買（Without Google Services, no one will buy the device）。

據《路透》報導，華為將於9月18日於慕尼黑推出全新的Mate 30系列手機，不過目前尚不清楚何時上市銷售。

請繼續往下閱讀...

由於美國總統川普（Donald Trump）在5月中旬，以華為參與不利美國國家安全活動為由，將該公司列入黑名單。因此這次是華為在禁令後，首次推出的5G旗艦機。

Google發言人接受《路透》採訪時表示，由於美國的禁令，所以Mate 30不能搭載Google官方的應用程式與服務。

美國企業可以申請特定產品的豁免權，以免除禁令。不過Google尚未表明是否已申請豁免權，之前它曾表示希望繼續提供服務予華為。《路透》的報導指出，美國商務部已收到130多份公司申請，要求向華為出售商品，但尚未批准。

此外，圍繞Mate 30的不確定性顯示，由於中國大陸和美國之間的貿易戰升溫，華為及其商業夥伴受到相當大衝擊。雖然川普表示，將華為列入黑名單是因為安全理由，但也表示如能達成貿易協議，就可解除禁令。

華為發言人凱利（Joe Kelly）表示，如果美國政府允許，華為將繼續使用Android的開源碼專案系統（Android OS）和生態；否則，華為將繼續發展自己的操作系統。

不過，《路透》報導內容指出，獨立評論家溫佐（Richard Windsor）表示，倘若華為新手機沒有搭配Android平台，那應該沒什麼人會買。而且，市場分析師和華為高層皆認為華為開發的鴻蒙（Harmony）系統還不足以完全替代Android系統。

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