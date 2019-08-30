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道瓊大漲逾300點　台股受激勵早盤上漲逾百點！

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▲股市,台股29日終場上漲6.48點，報10713.55點作收，成交量1334.93億元，月線得而復失。（示意圖／記者張一中攝）

▲ 台股。（示意圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美中新一輪協商再現希望，激勵美股上漲逾1%，台股今（30）日開盤上漲42點、以10,504點開出，截至上午9點35分，加權指數來到10,564點、上漲101點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤3900元、上漲1.43%，隨後漲幅超過；台積電（2330）以256.5元開出、上漲0.98%；鴻海（2317）以72.8元開出，上漲1.25%。

請繼續往下閱讀...

另一方面，華映（2475）昨（29）日宣布解僱2100名員工，等於解僱全公司97%員工，並規劃朝歇業方向進行，母公司大同（2371）股價開盤下跌0.59%。

美中貿易談判終於展現有進一步的消息，隨著美中兩國證實正在討論9月份中方代表赴美磋商事宜，波音公司、卡特彼勒貿易敏感股上揚，蘋果、半導體等科技股表現也佳，台股ADR更集體走高。

美股道瓊指數收盤上漲326.15點，或1.25%，收26362.25點；那斯達克指數上漲 116.51點，或1.48%，收7973.39點；標普 500 指數上漲36.64點，或1.27%，收2924.58點；費城半導體指數上漲32.97點，或2.25%，收1495.82點。

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