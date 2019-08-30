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玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢

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▲玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲康寧總經理曾崇凱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣康寧今年參與智慧顯示展（Touch Taiwan 2019），展出多項創新應用，總經理曾崇凱表示，今年在展會觀察到「場域應用」成為趨勢，像是醫療、車用、居家等，並逐步走向「客製化」發展，而台廠最大的優勢便是強勁的創新技術能量。

▲玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢。（圖／記者姚惠茹攝）

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▲康寧展示「玻璃照片」的客製化成果。（圖／記者姚惠茹攝）

康寧今年展出榮獲智慧顯示與觸控展的Gold Panel Award顯示器元件產品技術獎的Astra Glass玻璃，並以「智慧居家」為主題，曾崇凱希望呈現「康寧是智慧家居被後最大的推手」，因此直接把客廳搬到展場來，強調提供給客戶的不僅是一片玻璃，而是完整的解決方案。

▲玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲康寧展示「GARMIN手錶」的客製化成果。（圖／記者姚惠茹攝）

觀察今年智慧顯示展，曾崇凱表示，台廠在應用方面很強，尤其是在「場域應用」方面，可以看到醫療、電競、車用、居家、零售等情境模擬，顯示台灣在全線產品的涵蓋，具有在不同應用場域的彈性優勢，而這些都是台廠的創新能量，並強調唯有創新才能會產業帶來價值。

▲玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲康寧為客戶提供「漫威筆電」的客製化成果。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，曾崇凱表示，「客製化」更是未來最大的趨勢，因此康寧今年也展出GARMIN手錶、無線充電器、手機背蓋、漫威筆電等客製化產品應用，並以車用為例，強調未來客製化將能讓汽車玻璃呈現出金屬感、核桃木質感等更多的塗裝，展現未來應用發展的更多可能性。

▲玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲康寧用玻璃材質打造出不一樣質地效果的客製化手機背蓋。（圖／記者姚惠茹攝）

至於下世代顯示技術，曾崇凱表示，玻璃就是柔性的產品，薄到一個程度就能彎折，所以在摺疊應用方面，康寧也不會缺席，只要客戶有需求，就可以搭配軟硬體提供完整解決方案，還有Mini/Micro LED技術，康寧更是相關產品應用的隱形冠軍，緊密與客戶合作提高良率。

▲玻璃朝「客製化」發展　康寧總座曾崇凱：台廠具創新優勢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲康寧為展示「無線充電器」的客製化成果。（圖／記者姚惠茹攝）

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