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美中貿易談判9月重啟！　美股4大股全漲「道瓊勁揚326點」

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▲▼美股,股市,紐約證交所。（圖／路透社）

▲美股4大股漲幅超過1％。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中貿易談判終於展現有進一步的消息，隨著美中兩國證實正在討論9月份中方代表赴美磋商事宜，波音公司、卡特彼勒貿易敏感股上揚，蘋果等科技股表現也佳，以及台股ADR集體走高，道瓊終場收漲超過300點。

道瓊指數上漲326.15點，或1.25 %，收在26362.25點；那斯達克指數上漲116.51點，或1.48％，收在 7973.39 點；標普500 指數上漲 36.64 點，或 1.27%，收 2924.58 點；費城半導體指數則是上漲 32.97 點，或 2.25%，收 1495.82 點。

請繼續往下閱讀...

華爾街分析指出，美中週四（29日）分別證實貿易談判有譜，美國總統川普接受外媒專訪時表示，兩國貿易談判代表將會盡快撥通電話對談；中國商務部發言人高峰則指出，雙方經貿團隊一直保持有效溝通，正在討論9月份赴美磋商事宜。

美中貿易談判現曙光，也連帶照亮美股市場；然而BOS 研究主管布蘭奇（Jeffrey Blanchard）認為，投資者不應該對貿易衝突在短時間內得到緩解抱持過度的期待，「這次的消息沒有讓我變得更加樂觀或悲觀。我們現在的處境是，美國總統可以在推特上即時決定政策，而他面臨的是中央計畫經濟（中國），有了集中決策，同樣可以快速行動。」

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