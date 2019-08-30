搶攻超大尺寸及摺疊觸控市場　TPK-KY秀出秘密武器「奈米銀」技術





▲TPK宸鴻總經理謝立群(左)、資深副總戴仁儀(右)。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

TPK-KY宸鴻（3673）今年首度參與智慧顯示展（Touch Taiwan 2019），秀出研發多年的「奈米銀」技術，總經理謝立群表示，奈米銀可應用在小至1吋，大至110吋等超大尺寸的觸控式螢幕產品，像是互動式電子白板、可撓式、手機、筆電、工控等產品項目。

TPK布局奈米銀技術多年，並聯手全球首家突破奈米銀觸控技術的Cambrios天材創新材料，從原材料(Material)、傳感器(Sensor)到觸控屏幕(TP)，提供客戶一條龍的整合服務，以開發下一世代新産品為目標。

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▲奈米銀技術應用在電子互動白板。（圖／記者姚惠茹攝）

謝立群表示，可撓式產品將成為下一世代消費性電子產品市場新主流，然而傳統觸控式螢幕的主要材料之一「ITO」，卻有材料昂貴、柔韌性脆弱的缺點，無法繼續使用在可撓式面板，因而促使市場上出現銀奈米線、金屬網格、導電聚合物、石墨烯、碳奈米管等ITO替代方案。

謝立群指出，這些替代材料中，TPK選擇投入奈米銀的研發，主要是因為奈米銀是透過合成方式形成的，由於其擁有優良導電性，且具備優異透光率和彎折性，可以成為柔性觸控屏的最佳材料，並在歷經幾個世代的產品演進，目前在產品霧度、穿透度及導電性等方面都已達到良好的控制水準。

▲奈米銀技術應用在折疊裝置。（圖／記者姚惠茹攝）

謝立群進一步指出，彎折性方面也是TPK持續努力的重點之一，在R1彎折測試中，已通過40萬次彎折的測試，換言之，如果一天彎折100次，產品可以至少使用10年以上，而且奈米銀可滿足小至1吋，大至110吋的各種產品應用。

目前TPK與OLED大廠合作開發的可彎折的觸控式螢幕產品即將量產，並與中國大陸最大電子白板大廠視源合作，跨入互動式電子白板市場，一年出貨規模達到百萬台以上，以支持高達40指多點觸控及4支高精度電容主動筆的產品，專注在智慧教育及商務會議領域。

謝立群強調，75吋互動式電子白板目前出貨量約數千片，預計年底可突破萬片，接下來將加緊腳步擴充產能，預計年底月產能倍增至2萬片，期望明年可以持續往月產能4萬片邁進，搶攻教育、商用會議市場商機。

▲奈米銀技術應用在智慧零售相關產品。（圖／記者姚惠茹攝）