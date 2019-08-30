格芯趁貿易戰點燃專利戰火　外資：台積電可能反告

▲晶圓代工廠格芯對台積電提告。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

晶圓代工廠格芯（GlobalFoundires）對台積電提告，瑞士信貸（Credit Suisse）出具報告中表示，台積電為保護自身利益，很可能反提告，但最後終將達成協商，對台積電評等為優於大盤（outprofrom），目標價訂為290元。

格芯日前（8/26）分別在美國法院、美國國際貿易委員會（ITC），以及在德國地區聯邦法院等，對台積電提出25件專利專利侵權的訴訟，並指控台積電在7奈米到28奈米之間製程產品有侵權行。

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此外，格芯向法院申請禁制令，以阻止這些侵權技術的晶片進口到美國、德國，也因此牽連台積電多家客戶，包括蘋果、高通、NVIDIA、聯發科、華碩等廠商共列被告，未來部分型號iPhone手機、AirPods耳機等電子產品未來出貨可能受影響。

瑞士信貸表示，台積電每年都投入30億美元研發，至今已累積37000個專利，其中有18000多個專利在美、14000多個在其他地區。

以去（2018）年申請獲准專利而言，台積電取得2465個專利、年增2%，在美國企業中排名第6，在2013年到2017年間，台積電專利在美國獲准率高達96%，全美第一；格芯去年卻年減少35%，僅取得581個專利，排名第69。



格芯2009年從美國超微（AMD）製造部門分拆後，隨後又併購IBM晶片製造業務，之後也陸續和三星、聯電、中芯國際合作。

瑞士信貸認為，台積電很可能為了保護自己，反提告格芯。台積電發布新聞稿內容中提及，格芯的侵權指控並無根據，將盡所能、以一切可能的方法來反擊，保護自主研發的專有技術。



瑞士信貸認為，貿易戰也是這起訴訟的導火線。格芯宣稱要保護在美國、歐洲的半導體業，因格芯聲稱，過去10年在美國和歐洲分別投資150億美元和60億美元。

格芯工程及技術業務資深副總裁巴特列（Gregg Bartlett）在聲明中表示，格芯多年來為國內研發投入數十億美元，台積電「非法收割我們投資的成果」。