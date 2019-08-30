　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲國泰人壽董事長黃調貴（左）、台灣人壽副董事長許舒博。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲國泰人壽董事長黃調貴（左）、台灣人壽副董事長許舒博，都要爭取壽險公會理事長職務。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會今（30）日上午10時將舉行會員大會，改選理監事，現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，低調爭取連任，而台灣人壽副董事長許舒博，則扮演挑戰者的角色，雙方都是鴨子划水，爭取業界支持，最後究竟誰會出線，成為外界關注焦點。

壽險公會表示，此次會員代表共有86張選票，將選出21位理事、7位監事。由21位理事投票選出7位常務理事，再從中選出1位理事長；另外7位監事中也將選出1位常務監事。

根據壽險公會章程，副理事長的名額為1至3位，由理事長指定。改選前，壽險公會原有3位副理事長，在南山人壽投資長楊智淵辭任職務、新光人壽改派代表後，公會副理事長目前僅剩富邦人壽總經理陳俊伴。

黃調貴在壽險資歷長達46年，進入保險業只待過國泰人壽，一生奉獻，歷任數理精算、業務、投資、企劃等部門，管理嚴格，訓練出多位總經理、資深副總經理等級的子弟兵，是國泰金控董事長蔡宏圖的大將，擁有國泰集團的資源與支持，並獲得業界支持，是現任的壽險公會理事長。

日前，黃調貴還獲頒終身成就卓越獎，在致詞時哽咽感謝家人支持他工作優先，一優先就是46年。一席話感動不少現場從業人員。他也勉勵大家，保險業是值得待的，因為有三大功德，一個是提供保戶保障，一個是幫助增員的家庭，一個是讓保戶的資金增加收益。

至於許舒博，出身政治世家，曾擔任立法委員，政治人脈廣，政治生涯後期才轉入保險業，這次角逐壽險公會理事長，並啟動「請益之旅」尋求業界支持。

據了解，大型壽險公司與壽險聯盟為了維持公會的專業與穩定，較偏向支持黃調貴；許舒博則是台灣人壽應會力挺自家副董事長，是基本盤。

【延伸閱讀】

►獲頒終身成就卓越獎！國壽董座黃調貴哽咽　感謝家人46年支持「工作優先」

►從避談到表態　許舒博：確定參選壽險公會理事長

ET快訊
快訊／豪大雨區擴散！豪雨炸桃園　3縣市拉警報
女兒開門驚「媽媽全裸死在沙發上」　又窮又病：冷氣都裝不起
警政署震怒！害死薛定岳免繳5萬就回家　基隆地檢關鍵理由曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

保險卓越獎／新安東京海上產險獲5大獎　AI創新科技「滿足顧客需求」

台商回流投資「保費收入創契機」！保發中心：2019年度績效可望成長

保險卓越獎／兆豐保險奪2獎！App整合4大功能　拍下汽車毀損照快速申請賠償

保險卓越獎／和泰產險連續兩屆獲「強制汽車責任保險推展獎」殊榮

保險卓越獎／法國巴黎產險獲「住宅地震保險推展」銀質獎殊榮

保險卓越獎／永達保經連奪4次公益關懷獎　「捐超過64台長照專車」

保險卓越獎／明台產險奪二大金獎　「旅遊保險系統」飛機延誤3hrs就理賠

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

才剛拍完婚紗照...汐止警追拒檢車「滑行5M」猛撞分隔島頭部重創亡

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

保險卓越獎／新安東京海上產險獲5大獎　AI創新科技「滿足顧客需求」

台商回流投資「保費收入創契機」！保發中心：2019年度績效可望成長

保險卓越獎／兆豐保險奪2獎！App整合4大功能　拍下汽車毀損照快速申請賠償

保險卓越獎／和泰產險連續兩屆獲「強制汽車責任保險推展獎」殊榮

保險卓越獎／法國巴黎產險獲「住宅地震保險推展」銀質獎殊榮

保險卓越獎／永達保經連奪4次公益關懷獎　「捐超過64台長照專車」

保險卓越獎／明台產險奪二大金獎　「旅遊保險系統」飛機延誤3hrs就理賠

TOYOTA戰隊聯盟又添即戰力　投入960億日圓與Suzuki簽訂合作協議

快訊／豪大雨區擴散！豪雨炸桃園　3縣市拉警報

獨／取經ㄚ頭月賺百萬！ 大根集資800萬「卡位東區開餐酒館」

俄國人最愛花東海岸、墾丁避冬　開放免簽來台旅客較去年多一倍

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台搶先看！超美唇膏、指彩想收藏

Q彈超有口感！專家揭「椰果」製作過程：這些國家最多

運動、時尚、社交兼具！　LEXUS推出尊榮馬術體驗課程

17歲櫻花妹援交懷孕　在家產子隔天丟河邊「棄置慘死」

一芳爆「大砍班」1週只上1天　來客數最慘不到50人

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

保險熱門新聞

國壽董座黃調貴投身保險業46年..

南山人壽與中郵人壽簽訂合作備忘..

保險卓越獎／新光人壽勇奪6項大..

一張表懂車禍調解官要看的單據

「實支實付」4大重點投保前秒懂

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

失能險停售爆搶購潮「專家不意外..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

儲蓄險限縮造成保費懸崖　顧立雄..

兆豐保險奪2獎！App整合4大..

車禍處理3步驟　釐責→保險理賠

保險卓越獎／新安東京海上產險獲..

保發中心：台商回流投資「保費收..

車禍和解＝放棄強制險理賠？　小..

更多熱門

相關新聞

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

國泰人壽董事長黃調貴這輩子只待過一家公司，從基層員工做起，歷任精算、業務、投資部門，這一做就是46年。背後的犧牲是他很少時間陪伴家人，在獲頒「台灣保險卓越獎」終身成就獎時，他感謝家人的包容，也忍不住哽咽。

保險卓越獎／台灣人壽強摘6大獎肯定

保險卓越獎／國泰連8屆稱王勇奪16大獎

傳許舒博見蘇貞昌求壽險公會寶座　政院：不會介入相關人事

國壽董座黃調貴獲頒終身成就獎　哽咽感謝家人46年支持

關鍵字：

壽險公會理事長黃調貴許舒博國泰人壽台灣人壽

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男友

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

即／潘恒旭辭觀光局長　轉幫韓國瑜打選戰

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

身體撐不住了！韓國瑜取消夜宿新住民家

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面