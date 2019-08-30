壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

▲國泰人壽董事長黃調貴（左）、台灣人壽副董事長許舒博，都要爭取壽險公會理事長職務。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會今（30）日上午10時將舉行會員大會，改選理監事，現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，低調爭取連任，而台灣人壽副董事長許舒博，則扮演挑戰者的角色，雙方都是鴨子划水，爭取業界支持，最後究竟誰會出線，成為外界關注焦點。

壽險公會表示，此次會員代表共有86張選票，將選出21位理事、7位監事。由21位理事投票選出7位常務理事，再從中選出1位理事長；另外7位監事中也將選出1位常務監事。

根據壽險公會章程，副理事長的名額為1至3位，由理事長指定。改選前，壽險公會原有3位副理事長，在南山人壽投資長楊智淵辭任職務、新光人壽改派代表後，公會副理事長目前僅剩富邦人壽總經理陳俊伴。

黃調貴在壽險資歷長達46年，進入保險業只待過國泰人壽，一生奉獻，歷任數理精算、業務、投資、企劃等部門，管理嚴格，訓練出多位總經理、資深副總經理等級的子弟兵，是國泰金控董事長蔡宏圖的大將，擁有國泰集團的資源與支持，並獲得業界支持，是現任的壽險公會理事長。

日前，黃調貴還獲頒終身成就卓越獎，在致詞時哽咽感謝家人支持他工作優先，一優先就是46年。一席話感動不少現場從業人員。他也勉勵大家，保險業是值得待的，因為有三大功德，一個是提供保戶保障，一個是幫助增員的家庭，一個是讓保戶的資金增加收益。

至於許舒博，出身政治世家，曾擔任立法委員，政治人脈廣，政治生涯後期才轉入保險業，這次角逐壽險公會理事長，並啟動「請益之旅」尋求業界支持。

據了解，大型壽險公司與壽險聯盟為了維持公會的專業與穩定，較偏向支持黃調貴；許舒博則是台灣人壽應會力挺自家副董事長，是基本盤。

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