Mini LED新動能看俏　隆達董座蘇峰正：明年佔新事業部門比重達50％

▲隆達董事長蘇峰正。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

隆達（3698）董事長蘇峰正今（29）日在智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）表示，今年包括Mini LED背光、RGB顯示器，以及VCSEL等光電半導體元件等新事業，營收佔比可望從個位數上看20%，明年更有機會佔新事業部門比重達50％。

蘇峰正表示，Mini LED背光進入量產階段，今年隆達在智慧顯示展展出全系列Mini LED背光應用產品，包括高階電視、電競、筆電、車用等領域，並看好明年營運審慎樂觀，尤其是Mini LED背光的可局部控光特性，可望加強面板廠推動的力道。

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▲隆達展出Mini LED全系列背光應用產品。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，蘇峰正表示，隆達今年也展出RGB顯示器，並認為市場已漸趨成熟，適合以Mini RGB應用切入市場，主要是因為過去LCD無法達到的技術層級，現在可以使用拼接的方式，來完成更大尺寸的Mini RGB顯示器，並可望帶動Mini LED使用需求。

至於新事業包括的光電半導體元件，蘇峰正表示，像是VCSEL、IR LED、穿戴裝置等產品，目前都已經陸續量產，連帶Mini LED背光、RGB顯示器一起貢獻營收，占比更可望從去年的個位數上看20%，明年更有機會佔新事業部門比重達50％。