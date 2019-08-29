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工作10年你存了多少？早30年開始「月投1萬年賺6%」　資產多1千萬

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圖文／鏡週刊

畢業後領到第一份薪水，有人還學貸，有人吃喝玩樂，也有人開始投資理財。其實投資越早越好，若是20歲到30歲就開始認真理財，和40、50歲才來努力，以投資報酬率6%計算，經過30年的複利，差距是1000萬元！

「如果人生可以重來，真希望我20歲時，就開始投資股票。」財經作家、有理財教母之稱的林奇芬，一直以來認真投入工作，有不錯的收入與職位，算是職場勝利組，「但工作10年後，我卻發現自己沒有存下多少錢。」

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相較之下，她有一個固定領薪水的朋友很有錢，「我問他錢從哪裡來？他說：『挑一些好股票，賺得比薪水還多』。我才恍然大悟，原來我錯過黃金10年了。」林奇芬解釋，30歲以前是人生最沒有負擔的年代，「沒有房貸、沒有養小孩的負擔，收入一大半可以拿來投資。」

「所以就算月薪只有2、3萬元，我認為也應該有能力拿出1萬元開始投資。」她以每月投資1萬元試算，如果20歲到30歲就開始認真理財，和40、50歲才來努力，以投資報酬率6%計算，經過30年的複利，差距是1000萬元！若投資報酬率拉高到8%，兩者更是差了1500萬元，「投資理財，越早開始越輕鬆！」

早投資除了可以享受時間複利的威力，對於能力和經驗的累積也是關鍵。「投資理財需要至少十年的實戰經驗，絕非一朝一夕就可以掌握訣竅。」林奇芬建議，年輕人應及早接觸股票市場，無論是投資基金、ETF，或是買進個股都好。「越年輕開始建立投資理財的習慣，把基本功練好，進入收入成長期後，投資效益絕對會讓人很驚艷。」

「人的一生中，有5次財富大翻身的機會。」林奇芬指出，景氣平均每隔7、8年就會出現一次大修正，如果20、30歲就經歷過股災，體會到金融市場的風險，或是曾在最糟時刻進場，享受到危機入市的好處，往後就能掌握多次財富倍增的機會。

越早投資的威力

假設每月投資10000元、年報酬率6%，30年就能累積1000萬元。

資料來源：林奇芬提供。


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