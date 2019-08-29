發卡王換人當！玉山銀一張新卡發威　7月發12.7萬張卡奪第一

▲根據金管會統計，7月單月刷卡金額2,800億元，一舉創下史上第五高的成績。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（29）日公布7月信用卡最新統計，7月單月刷卡金額新台幣2,800億元，一舉創下史上第5高的成績，而玉山銀行這次擠下台新銀行，奪下發卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年7月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,562萬張，總有效卡數約3,065萬張，其中當月簽帳金額約2,800億元，較去年同期增加447億元，一舉創下歷年來第5高，金管會銀行局官員表示，主要是使用據點變多，民眾使用信用卡的頻率也更高所致。

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觀察各家銀行7月發卡數表現，其中又以玉山銀行發卡數最高，共發了12萬7,293張，緊追在後的是台新銀行8萬3,504張，其餘則分別中信銀行（6萬8,861張）、國泰世華銀行（6萬1,424張）、台北富邦銀行（5萬9,398張）。

據了解，玉山銀行在7月推出「U Bear信用卡」，祭出4大現金回饋，像是民眾到指定電影院現場刷卡，享20%現金回饋、指定網路消費享5%回饋，甚至到4大超商使用玉山Wallet掃碼也享8%回饋，一上市立即成為網路上的熱門話題，進而帶動發卡量，而台新銀行所推的「雙狗卡」（@GoGo卡與FlyGo卡），受到廣大網購族、旅遊族的喜愛，7月發卡量也有8.3萬張。

統計也顯示，到今年7月為止，國泰世華銀行單月簽帳金額達465億元，一舉奪下刷卡王寶座，其次是中信銀行，單月簽帳金額為411億元，其餘3至5名則分別是玉山銀行（367億元）、台新銀行（318億元）、台北富邦銀行（257億元）。