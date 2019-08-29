金管會揪金控藏鏡人！　大股東股權透明化2020年第2季全都露

▲金管會揪出各金控、銀行股權背後的藏鏡人，預計明年第2季開始申報。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會要揪出各金控、銀行股權背後的「藏鏡人」，要讓股權透明化，金管會今（29）日預告金控法、銀行法修正草案，要求申報實質受益人或最終控制權人，不過金管會給予半年的「緩衝期」，大股東可自行調整股權架構，預計明（2020）年第2季進行首次申報。

按照金控法第16條、銀行法第25條現行規定，同一人或同一關係人共同持有表決權股份超過5%，必須向金管會申報，且累計增減1%也要持續申報，不過現在修正申報相關規定，訂定各金控或銀行的實質受益人或最終控制權人的5大類型，未來也要進行申報。

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首先是大股東直接、或間接握有第三人持股超過25%；再者是大股東透過委任、協議、授權等方式，對第三人行使控制權；第三是，大股東對該法人或團體具決策權，也就是某法人或團體做為金控大股東，但某法人或團體其實背後有某一名人士在做實質決策，就被視為是實質受益人。

第四是該法人或團體為信託的受託人，換句話說，若持股的是某家銀行信託帳戶，就必須申報，第五是大股東直接或間接控制該法人或團體的是信託者，也就是某家投資公司往上查發現最終大股東是信託帳戶，就要申報信託的委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶的自然人。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，未來新制實施後，金融機構大股東可於半年緩衝期內，自行檢視或調整股權架構，金管會也將持續溝通，且金融機構應提醒大股東注意新制，配合於施行日起10日內依新制進行申報。

莊琇媛指出，初次申報若有持股超過10%者，將依規定予以審核；若持股超過5%或擬申請10%者，應檢具相關調整持股結構的規畫，並向金管會申報或申請核准。

至於若有投資公司持股少於5%，是否不用向金管會申報，莊琇媛說，只要持股超過5%，都應主動誠實申報，若過了半年緩衝期卻沒有申報，則會依銀行法第25、128條，處以200萬至1,000萬元罰鍰，並可限期處份持股。