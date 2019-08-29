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華映將吹熄燈　銀行債權估計損失7億元　將聲請強制執行

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

華映發布重訊表示，公司經董事會決議通過，擬依勞動基準法第11條及大量解僱勞工保護法之相關規定辦理大量解僱，被解僱勞工高達2,000多人。金管會統計，9家銀行對華映進行放款，至7月底止，總債權餘額48.6億元，預估可能損失7億元。

曾經主辦過華映聯貸案的台銀表示，原本對於華映的授信總金額原高達22億元，現在已經部分轉銷呆帳，使授信金額有下降，接下來華映若被斷水斷電，顯然再也無法營運，屆時銀行就會向法院聲請強制執行，目前擔保品的擔保率還算高，若強制執行的話債權多少會有損失。

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一般而言，勞基法規範雇主歇業、清算或宣告破產時，勞工債權受償順序與第一順位抵押權、質權或留置權所擔保的債權相同，未獲清償部分，有最優先受清償債權，包括積欠工資、退休金及資遣費等。債權銀行表示，確實勞工的欠款會優先於銀行，所以這部分也會影響到銀行對的債權的保全，但是目前這部分的還是未知數。

金管會統計截至7月底，共有9家銀行債權總授信餘額共計48.6億元，提列備抵呆帳為15.1億元，預估最大損失金額為7億元。這9大債權銀行依序為陽信銀行9.14億元、合庫銀行9.05億 、華南銀行7.24億、台北富邦銀行7.2億、土地銀行5.4億，其餘還有台灣銀行、兆豐銀行、彰化銀行及台新銀行。

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