佳世達86.4億元聯貸案　台銀主辦

▲台銀與佳世達聯貸簽約。（圖／台銀提供）

記者吳靜君／台北報導

佳世達科技86.4億元聯貸案，由台銀主辦，今(29)日已經完成簽約，簽約典禮由佳世達科技董事長陳其宏與台灣銀行董事長呂桔誠共同主持。

台銀表示，佳世達聯貸案主要的資金用途是償還既有銀行借款暨充實營運週轉金所需，由臺灣銀行擔任管理銀行，參加銀行共計19家。原擬籌組72億元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購256.9%達185億元，最終以86.4億元結案，充分顯示銀行對佳世達科技多年來深耕技術創新並致力於營運效率之提升給予高度肯定。

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台銀表示，佳世達科技為一跨多領域之全方位電子設計代工公司，產品涵蓋消費性電子、商務、工業、醫療應用等科技電子產品，於液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領先地位。

近年除憑藉其優異的技術及專利基礎，持續開發新的利基型產品之外，更積極推動策略聯盟，跨足醫療與智慧解決方案，顯示佳世達科技妥善因應產業變化，成功由產能競爭轉型走向價值競爭。

佳世達科技以聯盟艦隊策略領導，共享集團資源平台，近年已逐漸發揮綜效，107年度合併營收達1,557.8億元，創下歷史新高。

未來佳世達科技將持續致力優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發及布局關鍵零組件等四大營運方向，於既有的成功基礎上，透過高度執行力，提升營運績效，創造公司長期價值。