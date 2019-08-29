民間參與公共建設　前7月台北市招商不到億元　暫時墊底

▲台北市長柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部推動促參司今（29）日公布今年前7月招商結果，民間參與公共建設簽約53件，投資金額已經達635億元，與去年同期相當，六都之中台北市的簽約金額只有9800萬元，排名暫時墊底。

根據財政部統計，今年簽約的53案件當中，最大案件是隸屬中央的高雄第七貨櫃X1~X5碼頭案，投資金額高達363億元，幾乎占了前7月的招商案件的一半。

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好市多投資鄰近「北屯機廠G0站」地上權 台中榮登招商王

另外，根據推動促參司統計，今年前7月的六都的招商情況，台北市僅9800萬元，簽約案件有6件；新北市14.89億元，簽約案件有9件；桃園市18.70億元，簽約案件8件；台中市有83.94億元，躍居招商王，主要有一件大案助攻，為位在北屯區溝背段商業區設定地上權，鄰近捷運綠線「北屯機廠G0站」由好市多買下，投資金額高達78億元；台南市則也有1件，金額達4億元；高雄市則有19.31億元，簽約件數2件。

而外界關心，過去積極招商的台北市，今年前7月僅只有9,800萬元，顯然並不太積極。推動促參司表示，下半年還有一些「大案」要招標，要看整年度才算完整。以此來看，競逐「招商王」台北市仍然有機會。據了解，今年預計要招標的還有三個大案，台北市的士林科學園區設定地上權案，投資金額達290億元，預計10月招標;高雄經貿園區特貿都市更新案，投資金額達265億元以及台中市高鐵車站事業用地開發案，投資規模也上看147億元，預計12月公告招標。

整體而言，至今年7月底民間參與公共建設簽約1,700件，金額達到1兆6,104億元，增加政府收入8,748億元，創造26萬個工作機會。

財政部表示，將持續推動精進促進投資推動公共建設業務，透過民間參與公共建設投資平臺，提供單一窗口諮詢協調服務，辦理促參啟案輔導，建置完善法制環境，開發潛在案源，研議多元籌資工具，使民間有良好投資管道、民眾有優質公共服務、政府公產得以活化利用，帶動地方經濟發展及創造就業機會。

▼台中市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）