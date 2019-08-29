櫃買中心攜手凱基證券赴新加坡引資　促銷台灣市場

▲櫃買中心總經理李愛玲(前排右3)、凱基證券資深副總呂穎彰(前排左2)與參加新加坡法說會之上櫃公司代表合影。（圖／櫃買中心提供）

記者余弦妙／台北報導

為吸引更多外資投入台灣資本市場，櫃買中心與凱基證券合作今(29)日到新加坡舉辦投資說明會，邀集7家總市值超過2千億的半導體相關電子產業同行，藉由一對一會談方式，分享台灣資本市場發展現況及產業優勢，計有超過26家機構法人代表參加。

櫃買中心指出，這次參與法說會的公司，不論在市值及獲利表現上，皆為櫃買市場的翹楚，包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠「穩懋(3105) 」、微波元件大廠「昇達科(3491) 」、全球最大的邏輯製程非揮發性記憶體矽智財供應廠「力旺（3529）」、電容式指紋辨識感測晶片大廠「神盾（6462）」、亞洲主要矽智財供應廠「円星M31（6643）」、亞洲電信網路領導廠商「是方(6561) 」以及全球最大電子紙製造商「元太（8069）」，吸引26家大型知名投資機構熱情參與，總計進行了近40場次的會議。

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親自出席的昇達科副總經理陳重光表示，受惠於5G題材的發酵，近期外資法人相當關注公司發展動態，透過本次活動直接與海外機構投資人溝通，對於公司發展有相當幫助；M31資深經理方余平表示，此次海外法說會有助於增加公司曝光度，對於獲得外資法人的長期投資亦頗有助益；神盾財務長張家麒則表示，透過面對面與當地機構投資人會談，可以當面說明公司近期發展動態及經營策略。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買市場具有相對較高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等三大優勢，因此，吸引了國內外資金持續投入，截至今年7月31日止，櫃買市場上櫃股票每日平均成交金額達新台幣306億元，而外資今年以來在櫃買市場買賣成交占比為13.23%，較去年的11.60%，提高了1.63個百分點。

此次櫃買中心偕同上櫃公司舉辦海外法說會，有助於提升上櫃公司國際知名度，以穩懋(3105)為例，108年7月底的外資持股比例為40.78％，與102年2月首次參與櫃買中心海外法說會時的10.32％相較，大幅增加295%。

櫃買中心進一步指出，這次法說會除安排上櫃公司與新加坡機構法人直接對談外，為增進新加坡機構法人對櫃買市場的瞭解，由櫃買中心總經理及同仁向與會機構法人介紹櫃買市場的優勢及特色。與會外資法人代表表示，在聽取櫃買中心的簡報後，對於櫃買市場的高週轉率及高配息率留下了深刻印象，也感受到櫃買中心對於扶植上櫃公司、推動公司治理的用心，因而提升增加投資上櫃股票的信心。