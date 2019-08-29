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進駐超商、屈臣氏等通路奏效　台灣Pay的交易量與交易金額倍增

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▲▼台灣Pay超商消費回饋40%。（圖／台灣Pay提供）

▲台灣Pay進駐超商。（圖／台灣Pay提供）

記者吳靜君／台北報導

國家級的行動支付台灣Pay，近日積極推動超商消費回饋、屈臣氏的回饋，根據財政部統計資料顯示，至今年7月底止，累計交易量976萬筆，交易金額達439億元，均較去(107)年同期，大幅增長甚至是倍增，顯示近期台灣Pay的行銷活動包含現金回饋等奏效。

而財政部表示，為了鼓勵小規模營業人使用行動支付的政策，期望台灣Pay可以市占率可以突破5%。根據財金公司統計，「台灣Pay」截至今年7月底參與金融機構28家，使用者近785萬戶，商家數達8.32萬家，整合生活帳單5,607種，累計交易量976萬筆，交易金額達439億元。

請繼續往下閱讀...

相較於去年同期，10家金融機構，成長率為55.56%；300萬戶使用者，成長率61.86%；4.88萬商家，成長率為141.86%；2,454種生活帳單，成長率77.83%；771萬筆交易量，成長率376.10%及344億元交易金額，成長率362.11%。

為推廣「台灣Pay」，公股銀行及財金公司近年持續舉辦各類行銷活動，包括現金回饋、交易折扣及抽獎等，最為引人矚目的是，台灣Pay進駐四大超商，包含7-ELEVEN、全家、萊爾富、以及OK便利商店等，以及進駐屈臣氏，使台灣Pay交易量及交易金額大增3倍。

財政部國庫署表示，9月會再推出鼓勵小規模營業人使用行動支付的政策，像是提供200元、400元與1,000元獎勵金給報稅人包含記帳士、會計師等，希望他們能協助小規模營業人導入，台灣Pay今年市占率能突破5%。此外，國庫署下半年也會舉辦抽獎活動，除了給有使用台灣Pay的民眾抽獎，推廣抽獎活動的店家，也可參與抽獎。

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