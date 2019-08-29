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「過去台灣沒有的機會」！　新光金副董李紀珠為2大商機親自領軍

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▲▼新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者紀佳妘攝）

▲新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台商回台投資、境外資金回流商機大，各大金控積極爭取這塊大餅。新光金控副董事長李紀珠今（29）日表示，這兩部分是「過去台灣沒有的機會」，必須掌握客戶和金流，同時也全面盤點各子公司高資產客戶名單，若需要的話，她也會陪團隊一同拜訪。

新光金控董事長李紀珠今天在法說會上指出，這次政府鼓勵境外資金回台，有兩部分是「過去台灣沒有的機會」，首先是鼓勵台商回台投資，再者是境外資金回流，對金融業來說，都是很好把握的新商機。為因應此商機，新光金已規劃很長一段時間，透過結合金控子公司，包括銀行、保險、證券、投信、投顧、創投等資源，過去曾多次召開會議，分成2項專案備戰。

請繼續往下閱讀...

針對這2股資金回流，目前新光金分為2項專案進行，李紀珠表示，一是鼓勵台商回台投資，另一是境外資金回流，這兩股資金都會回台，因此必須要掌握客戶以及掌握金流，並利用機會擴大客戶群，除了盤點子公司可能的客戶外，同時與外部合作，如會計師等，期盼發揮金控的綜效，透過整合方式趁機練兵；若運作一切順暢後，再轉移給金控總經理來運作。

至於掌握金流部分，李紀珠說，境外資金回流需設立信託帳戶，為引導資金到新光銀行，將會設立獎勵機制，鼓勵公司員工積極爭取潛在客戶，在金流上取得先機，儘管有30%資金可投資在金融商品或自由運用，但新光銀行的國際金融業務分行（OBU）客戶並沒那麼多，「對我們來說，是很好的起步機會」。

新光金為掌握這波商機，李紀珠也提及，目前正在盤點各公司高資產客戶名單，會先探尋客戶需求，若有需要的話，也會陪團隊一同出訪，進行溝通與說明。

在境外資金回流、台商回台投資帶動下，新光銀行總經理謝長融預估，可替新光創造2億元的手續費收入，以及一年30億元的企金授信成長，預計未來將在全台辦理27場說明會，積極爭取境外資金回台的商機。

法說會上也公布，新光金上半年合併稅後淨利為107.2億元，合併綜合淨利較去年同期大幅提升至443.7億元；每股盈餘（EPS）為0.87元。總資產規模逾3.8兆元，較2018年底成長6.1%，合併股東權益為1,864.7億元，較前一年底增加28.9%；年化合併股東權益報酬率為13%，表現優於同業。

新光人壽上半年合併稅後淨利為71.5億元，年化投資報酬率為4.1%。受惠於全球市場回溫，金融資產未實現利益持續成長，合併綜合淨利為393.8億元，推升合併股東權益達1,095.1億元；新光銀行上半年放款餘額達5,820.2億元，年初至今成長2.6%，動能來自國內大型企業放款及海外聯貸，而財富管理收入達11.8億元，年增11.9%，銷售動能來自保險商品，保險手續費收入較去年同期成長29.8%。

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