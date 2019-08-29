路透：蘋果越來越依賴大陸供應鏈　近五年不減反增！

▲蘋果依賴中國大陸的程度越來越高，未來受傷恐不輕。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

美國總統川普正式宣布對3000億美元大陸輸美國商品課徵15%關稅，但這恐怕無法快速扭轉美國企業對中國大陸供應商的依賴。外媒《路透社》整理過去5年來，蘋果的供應鏈數據，發現對中國大陸的依賴程度越來越高，很難擺脫。

《路透社》分析，蘋果雖在印度、巴西設有代工廠，卻只是為了滿足當地需求，規模都不如中國代工廠。根據蘋果資料顯示，單單鴻海集團為蘋果在中國設立的代工廠，已從2015年的19座，增加至2019年的29座；另一家代工大廠和碩也從8座增加至12座。

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中國大陸的供應商可支撐蘋果每年生產數億台產品，同時庫存天數卻不必太高，這對蘋果重視的現金流量來說，相當重要。舊金山供應鏈業者Fictiv執行長伊凡斯（Dave Evans）就說，除了中國大陸外，世界上很少有國家具備日產60萬支手機的能力。

報導指出，蘋果在印度和巴西的廠房，只是為了滿足當地生產需求。事實上，提供蘋果產品所需的晶片、玻璃、電路板等零組件的廠商，主要都還是集中在中國大陸。蘋果對中國大陸的依賴不減反增，恐難逃這波貿易戰關稅風暴。

此外，蘋果向美國官員表示，關稅可能導致商品漲價，但蘋果尚未宣布是否調漲本身產品售價，把關稅轉嫁給消費者。