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網友爆料核能月刊被下架　台電回應了：鼓勵付費閱讀

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▲台電表示近期移除核能月刊免費下載刊物內容的連結，是基於資安等管理上考量、定期動態調整，希望藉此鼓勵付費閱讀。 （圖／台電提供）

▲台電表示近期移除核能月刊免費下載刊物內容的連結，是基於資安等管理上考量、定期動態調整，希望藉此鼓勵付費閱讀。 （圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

網友今（29）日在批踢踢實業坊發文，指出台電發行多年的核能月刊全被下架，台電公司回應表示，台電近期移除了免費下載刊物內容的連結，基於資安等管理上考量、定期動態調整，也希望藉此鼓勵付費閱讀。

台電公司所發行的核能月刊，從發行至今已到439期，網友發文表示「這份月刊等於是台電核電的歷史本文」，裡頭包括許多台電在核安文化、工程規劃的文字資訊，原本為免費公開資訊，但今天在台電官網上被移除了，質疑台電是在「努力將所有記錄刪除」。

請繼續往下閱讀...

台電公司回應表示，核能月刊為台電公司內部研究發展成果，及探討運維經驗的技術資料，屬台電智慧財產；經內部檢討，已發行期數不宜再繼續免費提供下載，因此移除現行免費閱讀連結，

台電指出，台電官網上的內容，基於資安等管理上考量，均會定期動態調整。考量到核能月刊希望鼓勵付費閱讀，因此近期移除了免費下載刊物內容的連結，讀者如有興趣，可至政府出品國家書店購買。

台電進一步表示，核能月刊仍為公開發行刊物，各界如有興趣，可至政府出版品國家書店購買。

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