5G尬上古文物！中華電要在故宮北院打造5G示範場域

▲中華電信與故宮簽署合作MOU。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信與故宮博物院今（29）日宣布跨界攜手合作，雙方將共同打造台灣博物館的首例，發展出全新的智慧博物館，創造5G時代下全新的數位高畫質臨場體驗。

故宮院長吳密察表示，即便是古美術也必須透過新技術跟時代同時進步，好來拉近每一個時代年輕人觀賞品味；現代科技進步比想像更快，即便是以藝術人文為主的博物館，也需要透過科技的幫忙來進步。

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據了解，這次合作是先導性的試驗，中華電信將在故宮北院正館210展間作為5G實驗場域，提供虛實整合的互動服務，讓觀眾直接看見院藏珍貴文物背後的故事。屆時也將開放觀眾搶先享受在博物館場域體驗5G新時代帶來的便捷生活。

吳密察指出，未來也規劃將北院的5G導入成功經驗複製到嘉義故宮南院中應用。因為故宮南院是21世紀的新式博物館更為新潮，若是未來將5G技術導入，將能夠帶來更多的新潮應用。

中華電信董事長謝繼茂則表示，故宮博物院是世界級頂尖的博物館，但也需要透過科技來傳遞文物之美，這是雙方共同進入5G垂直應用的最佳場域；這次利用5G的高速傳輸特性，將提供逛展者擴增實境（AR）體驗，發展出互動導覽服務。

舉例來說，逛展者在進入展間前拿到一副智慧眼鏡，當裝置偵測到遊客的眼光駐留在某個文物上，相關歷史資訊會彈跳出來，帶來有別於以往的觀看體驗。

另外，來故宮預計陸續加深擴展5G應用，以推動展覽場館革新，建立文化科技示範應用，應用層面將延伸至8K影像傳播、物聯網應用等等，持續引領國內博物館科技相結合，邀請有興趣的民眾持續關注雙方合作成果，共同踏入5G新時代的文化新潮流。