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財政部對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品　續課徵5年反傾銷稅

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（29）日公告，即日起至113年8月28日止，對中國大陸與韓國產製進口的不銹鋼冷軋鋼品，依核定稅率繼續課徵反傾銷稅，中國大陸課徵稅率為38.11%、韓國則是37.65%。

關務署表示，燁聯鋼鐵及唐榮鐵工廠股份提出申請，由財政部與經濟部分別完成了傾銷及產業損害調查，認定如果停止對中國大陸及韓國進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，傾銷及產業損害可能繼續發生，經經濟部綜合評估分析，沒有證據顯示，繼續採行反傾銷措施對於國家整體經濟有明顯負面的效果。

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所以主要的課徵範圍為300系不銹鋼冷軋鋼品，包括鋼捲及鋼板(SUS 300 series flat-rolled products of stainless steel, cold-rolled《cold-reduced》, whether in coils or sheets)，主要包括SUS301、304、304L、316、316L及321等，及其他對應規格產品。

主要化學成分為鐵，另添加矽、錳、鉬、氮、鎳及鉻等元素，包括所有寬度，而厚度小於4.75公厘者。主要的用途加工處理作為不同的用品，如汽車業車輪蓋、車輛外製材等，餐廚用具業之流理台、鍋、壺、杯等，家電業之電腦零組件等，建築裝潢業之門窗、水塔、電梯等，食品業之桶槽、蒸籠等，石化業之儲油槽、輸油管等，機械業之馬達、油壓機等，以及交通業的纜車、貨櫃等。

而中國大陸的主要廠商為山西太鋼不銹鋼、天津太鋼天管不銹鋼、太鋼不鏽香港公司、太鋼進出口（香港）公司、寧波寶新不銹鋼公司、張家港浦項不銹鋼公司、寶鋼不銹鋼公司、福建青拓上克不銹鋼公司，共計8家。

韓國廠商則包含POSCO、DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION、GS GLOBAL CORPORATION、HYOSUNG CORPORATION、HYUNDAI CORPORATION、HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD.、HYUNDAI STEEL COMPANY，共計7家。

原本山西太鋼與POSCO上一波有向關務署申請較低的稅率，但此次調查，這兩家公司沒有特別說明所以也適用反傾銷稅率，中國大陸廠商稅率為38.11%、韓國的製造與出口廠商則是37.65%，課徵期間從今日起到113年的8月28日止。

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