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5G第一波釋照底價300億　中華電董座：不意外

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▲▼中華電信董事長謝繼茂。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電信董事長謝繼茂（中）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（28）日公布5G第一波釋照底價為300億元，有不少電信業業者都認為這樣的金額相當高昂，可能會不利於產業發展；而中華電董座謝繼茂今（29）日受訪時則表示，對於政府訂出這個數字不感到意外，本來就有心理準備這次的預算會很高，但中華電還是希望籌備的資金最好還是可以用在網路建設，才會比較好。

謝繼茂指出，競標底價設定這麼高，也考驗了五家電信的財務整備能力，且可能很快就會碰到大家設定的界線。但心中仍希望不要有業者因為金額太高而退出，因為大家都還想要繼續在電信業中繼續服務。

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至於中華電是否有可能與小業者合作？謝繼茂則表示，「三共」的相關法律規定都還沒有出來，大約要等到明年才會有相關的細節；換句話說，在頻譜競標前5G三共合作目前都上不能進行。

但被問到競標完成、三共規則出來後，是否有可能會與其他業者合作，謝繼茂則認為，競標完成後中華電會想要盡早開台，但是任何的商業談判、技術談判都需要時間等待，光是談那些事情就會讓你無法在短時間內開台，也因此初期中華電還是以自用頻率、自用頻道為主。

至於2020年的5G開台時間，謝繼茂表示，根據過去的經驗大約需要半年時間建置，也就是大約是2020年6、7月時就可以開台。

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