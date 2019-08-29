工商協進會力挺廢除印花稅！　避免重複課稅、妨礙工商經濟發展

▲工商協進會理事長林伯豐贊同政府廢除印花稅。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導



工商協進會今（29）日公開支持政府廢除印花稅，工商協進會理事長林伯豐表示，今年5月行政院長蘇貞昌就曾接見工商協進會，在座談會，已經建議政府應該廢除印花稅，當場蘇院長就予以同意，並表示稅收應該由中央統一分配。

林伯豐表示，工商界早在34年前就已經要求政府廢除印花稅；民國74年財政部推動新制營業稅，將營業發票徵收的印花稅納入營業稅課徵時，就明白表示將視稅收情況適時取消全部印花稅，但一直未取消，直到今年才真的打算廢除。

林伯豐說印花稅已經不合時宜，且經常發生爭議，因為現在的合約總類繁雜，對於判斷合約是否應課徵印花稅，稅捐機關及納稅義務人常出現爭議，這也都造成徵納雙方困擾，再加上稽徵成本高，這都有礙工商經濟發展。

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另外，林伯豐指出，印花稅也有重複課稅之虞，一般買賣、承攬、讓受及分割不動產等交易，經常同時構成不同稅目的課稅要件，舉例來說，印花稅與營業稅、土地增值稅及契稅，造成企業與民眾有重複課稅的疑慮。

林伯豐也建議，印花稅一旦廢除，地方政府每年減少約120億的稅收，為平衡區域發展，中央政府應盡速研議修正財政收支劃分法，以滿足地方政府需求；針對，近日多個地方政府出面抗議「希望不要廢除印花稅」，林伯豐回應，蘇院長已經指示地方政府減少的稅收，將會由中央財政負擔支援，在此呼籲「地方政府不要反對廢除印花稅」，並再次表達支持政府廢除印花稅。

