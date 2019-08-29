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亞洲航空佈局東南亞市場　搶攻單走道飛機維修商機

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▲亞航今（29）日舉行法人說明會指出，依據Oliver Wyman研究報告顯示，全球單走道飛機在未來十年間將有顯著成長，可望挹注公司營運成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

▲亞航今（29）日舉行法人說明會指出，依據Oliver Wyman研究報告顯示，全球單走道飛機在未來十年間將有顯著成長，可望挹注公司營運成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

亞洲航空今（29）日舉行法說會表示，2019年延伸客戶群至東南亞、甚至南亞市場，以多國佈局搶攻單走道飛機維修的龐大商機。

亞洲航空為國內飛機維修大廠，日前曾與飛機製造龍頭漢翔公司簽署合作意向書，其為全球唯一轉入航空座椅開發生產的飛機製造商，本月獲得美國聯邦航空總署(FAA)的設計許可證書，雙方將攜手搶攻國內航空座椅開發市場。

請繼續往下閱讀...

亞航今天舉行法人說明會，亞航主管指出，依據Oliver Wyman研究報告顯示，全球單走道飛機在未來十年間將有顯著成長，其將可為單走道飛機維修帶來龐大商機。

因2018年遭遇業務瓶頸，亞航今年以擴大客戶基數為目標。亞航主管指出，因客戶陸續汰換飛機，新飛機維修時數少，較少結構工程，加上過去專注於東北亞機隊，淡旺季明顯，今年則延伸客戶群至東南亞甚至南亞市場，加上發展停機線維修的新服務，推升業績持續成長。

展望商用民機後市，亞航表示，符合公司現有能量各型機型合計1,661架，分屬91家航空公司，去年已拜訪43家新客戶，今年也已接觸拜訪多家新客戶；另，因定翼機維修訂單週期長，新客戶成果會在2020年以後開始展現。

另外，在軍機業務方面，亞航表示二案分包委購及附件廠，因長交期品項到貨及待料品項陸續完成交貨，預估下半年營收將持續成長；另外，附件廠之電鍍工廠設施完備並符合環保要求，目前已開始接受商用客戶委託電鍍，期能發展成為專業電鍍中心，以挹注公司營運表現。

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