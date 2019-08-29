獨／上一秒才宣告不治...護理師轉身驚見「薛定岳」站門口　懊惱喊：很不甘願

▲勇警薛定岳不幸殞命。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪／台北報導

勇警薛定岳為了攔查拒檢的機車，28日一路從汐止狂追到基隆，過程中卻遭到對方惡意衝撞，導致他失控撞上分隔島喪命，讓外界感到相當惋惜。對此，當時一名在急診的女護理師則表示，看到薛定岳站在急診室，還把自己內心來不及說的話都告訴了她。

▲薛定岳當場頭部重創，經送醫搶救仍是宣告不治。（圖／翻攝爆廢公社）

該名女護理師表示，當時也不知道發生什麼事，只知道一個警察被送到醫院，而自己當時忙著投入救援，但急救結束後，她扭頭就看到，剛剛自己急救的警察站在急診室裡，很不甘心的告訴她，「本來追很遠追到這個路口就打算放棄，後來轉念想說追到這個路口就好，沒想到就...實在很不甘願。」

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▲勇警靈車回到汐止分局 。（圖／記者張君豪攝）

還原當天事發經過，當時薛員一路從汐止追拒檢的毒蟲到基隆，卻遭到對方惡意衝撞，失控撞上分隔島，當場頭部重創血流不止，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。

▲ 靈車回到警局，同仁不捨 。（圖／記者張君豪攝）

一名當時在急救現場的學弟也出來還原搶救經過，而他的臉書上短短150字PO文，也讓不少網友忍不住紅了眼眶。此外，不少警察同仁也在勇警薛定岳的桌上擺滿鮮花與慰問品，來表達對他的敬佩與不捨。另外，薛定岳內務櫃裡，也擺滿了不少公仔與積木，本來預計婚後要放在家中佈置，卻沒想到會發生這樣的憾事。

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