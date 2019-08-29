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先探／抱久賺多的股票

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（圖／先探投資週刊　提供）

美國總統川普對貿易戰態度搖擺不定，國際股匯市跟著震盪，操作難度提高，不過若拉長時間來看，台股在資金鮭魚返鄉中，不少個股中長線持有仍有一定獲利可期，尤其當國際利率越降越低，尋求穩健投資報酬將成為潮流。

【文／方亞申】

美國對中國開打關稅貿易戰，進入下半年，消息忽多忽空，一下子要放寬、一下子要加重制裁力道，國際股市也隨之起舞、震盪，到了上周中國調升美國輸中關稅後，川普馬上說要拉高五千億美元中國輸美產品稅率，本周又希望達成協議；另外，中國也放手讓人民幣貶值，直逼一美元兌七．二人民幣，創近十一年來新低，美股四大指數降至年線附近波動，台股跟著震盪。

觀察美國四大指數、德、法以及中國今年股市上漲都有十％以上，反倒是大多數新興市場股市漲幅大多不到五％，最弱勢當屬韓國，股匯市皆下跌，倒是台股櫃買指數今年至本周為止尚有雙位數漲幅，相對在新興市場表現算是很強的！今年外資累計至本周二賣超九六○億元，過去台股只要外資賣超很難不下跌，最主要就是台商資金返台，至八月初為止已有超過五千四百億元順利申請返台，預計實際金額已超過一千八百億元。

請繼續往下閱讀...

這也是拜川普之賜，要求在中國生產的外資廠商從中國遷移出來，否則就要承受多出來的十至二五％關稅。廠商陸續外移至東南亞以及台灣，而政策上也通過實施獎勵台資返台條例，提供多項租稅優惠，也允許二五％資金投資金融商品及五％資金自行運用，有關單位估計未來兩年將有約一．七兆台幣返台，連央行都發出要外銷廠商注意匯率變動，所以台幣將會是相對強勢，由最近人民幣及韓元都創近幾年新低，但台幣只有小貶可看出。且外資賣超匯出資金但台幣卻未呈現弱勢，資金回來可能是主因之一。

台資回台除了買土地、廠房外，也可投資股市，當然對於趨勢產業包括５Ｇ、ＣＣＬ、散熱等族群，今年漲幅超過一倍者比比皆是，在與年線乖離過大下，大筆資金較不會去選擇這種波動幅度太大的個股。反而對於股價溫溫漲且具有不錯（超四％）配息公司可能較受青睞，大部位資金只要投資標的漲個二、三成，就算是非常好。這時候產業龍頭股相對較會被注意。當然對於景氣循環較強烈例如塑化及DRAM相關股，可能較不適合長抱投資。

內外資看重股息政策

但對於產業第一名例如晶圓代工龍頭台積電、封測的一哥及二哥日月光、京元電、台灣ＩＣ設計晶片霸主聯發科、類比晶片績優股聯詠、致新、積極將生產線轉回台灣的廣達、大舉投資台灣的台達電，帳上現金多的光寶科；以及傳產的集團股包括聯華集團（聯華、神基）、遠東集團的遠百、亞泥以及台泥等公司，這幾年來的調整都見成效，獲利明顯上升，例如台泥ＥＰＳ可以從過去不到二元到現在上看四元，亞泥亦同，這些都可攻可守且每年配息相當不錯。

談到配息，今年起由台積電及興富發帶頭，實施每季或半年配息一次，晶華九月十一日配息六．一二四八元、台積電九月十九日配息兩元、興富發十月二日配息一元，據統計，上市公司採取季季或半年配發一次的不少。由於股息發放是外資投資台股重要誘因之一，若能每季或半年發放，對於內外資法人將有不錯吸引力，代表這些公司現金流量穩定，將增添持股信心，對於台股低檔支撐也較有幫助。

全文及圖表請見《先探投資週刊2054期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊　提供）

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