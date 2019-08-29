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先探／貿易戰的不敗王牌股

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（圖／先探投資週刊　提供）

兩頭大象再度打架，讓全球股市捏把冷汗。最新一輪貿易戰交鋒，中美雙方各自針對彼此的重點產業祭出關稅反制，相關廠商將遭受波及。美中貿易戰依然餘波盪漾，使得外資在操作上相對保守，八月以來累計賣超台股逾1300億元。雖然當前盤勢將會隨川普的言論而震盪，但或許是逢低布局不易受貿易戰影響、或有轉單效應以及高殖利率股的時機。

【文／馮欣仁】

多事之秋的八月，美股道瓊指數繼八月五日大跌近八百點之後，二十三日中國主動反擊，針對美國價值七五○億美元的商品，加徵五～十％的報復性關稅；並分別在九月一日及十二月十五日開始實施。此外，中國自今年十二月十五日起，恢復對美國的汽車及零組件加徵二五％關稅；這一連串的回擊動作，讓二十三日美股全面重挫，盤中道瓊指數大跌逾六百點。

面對中國的出手，美國總統川普也重砲回擊，除了將對原有二五○○億美元商品的關稅由二五％拉高到三○％，原來三○○○億美元商品，從十％拉高到十五％之外，更下令美國企業撤出中國。目前美中關係已進入最後攤牌階段，川普面對美股崩跌與連任壓力，如何在選票與股市中找到平衡點，現階段川普僅能不斷施壓聯準會主席鮑威爾採取降息措施，以減緩美股回檔之風險。而中國經濟則是受到貿易戰影響與未來若外資撤離，恐會衝擊金融市場與房市。

請繼續往下閱讀...

美中關係已達劍拔弩張的狀態，衝擊二十六日全球股市全面重挫，台股盤中大跌近二○○點，回測年線支撐；後續能否守住八月六日低點一○一八○點將是關鍵所在。當前市場氛圍陷入一片恐慌氣氛，且外資在八月已累計賣超台股金額超過一三○○億元，顯示外資仍對於貿易戰之不確定性與全球經濟面臨到下行風險保持高度警覺。自從去年三月以來，美中貿易戰你來我往，時好時壞，已讓全球金融市場出現劇烈波動，不過，台股在亞股表現上，仍居於前段班，顯示在內資主導與台商資金回流效應之下，台股顯然相對抗跌。

政府基金力抗外資賣壓

其實，觀察近期外資動向，縱使當天賣超，但台股卻不跌反漲，顯然有一股神祕的買盤在支撐。除了投信法人偏多操作之外，據了解，新制勞動基金撥款一五○億元，委由國泰、統一、復華、匯豐中華及安聯五家投信代操，鎖定獲利優異的高薪一○○指數成分股；其中，台積電更是扮演中流砥柱的角色。不過，台股若要強勢反彈，關鍵仍在外資態度。

攤開此次貿易戰加徵關稅內容來看，所影響的產業面相當廣泛，對中國來說，新一輪關稅清單中，三○○○億美元產品中將涵蓋的所有主要產品，包括蘋果iPhone、iPad、Mac、AirPods和Apple TV，還有蘋果顯示器和鍵盤等配件，加上美中雙方摩擦加劇，恐也導致蘋果在中國市場銷售受到影響；進而將衝擊到供應鏈。

然而，在這波貿易戰之下，國內ＩＣ設計廠商反倒是受惠者，尤其，華為在積極去美國化，ＩＣ設計業者將獲得轉單效應。像是龍頭廠商聯發科已積極布局５Ｇ市場，建構手機及電信運營生態系，除與中國移動合作外，近日也宣布與美國電信運營商T-Mobile合作；聯發科首款５Ｇ單晶片採用台積電七奈米製程，第三季送樣給客戶，預計明年第一季將有搭載這款晶片的新機上市，明年上半年推出第二款５Ｇ單晶片，鎖定中階５Ｇ手機，並將獲得華為所採用。此外，也將積極爭取中國手機品牌Vivo、Oppo明年５Ｇ新機訂單。聯發科主要競爭對手為高通，但日前高通所推出新一代５Ｇ處理器，因三星七奈米製程出包，導致產品恐將延後量產與推出，聯發科將有機會趁勢崛起，搶攻５Ｇ晶片的市占率。

轉單效應 聯發科逆勢突圍

除了手機晶片之外，高通與聯發科不約而同地搶攻電競手機商機，聯發科所推出「Helio G90」系列處理器，以及和晶片級遊戲優化引擎技術 MediaTek HyperEngine，期望從手機遊戲網路流暢度、操控、畫質、負載調控等四方面進行優化，帶給手機用戶全面升級的遊戲體驗；目前已獲得小米旗下Redmi紅米品牌的Note 8系列採用。近期聯發科股價在法人買盤力挺之下，相對抗跌，市場法人無非是看好其下半年與明年營運表現。

這次新一輪的貿易戰清單中，汽車產業成為眾矢之的，中國針對美國進口汽車與汽車零組件提高關稅。根據美國國際貿易局（U.S. International Trade Administration）數據統計，二○一八年美國出口汽車至中國的貿易總額達六二億美元，是美國的第二大汽車出口市場。中國一年進口整車約一二○萬輛，其中，二六．七萬輛來自美國，不過，中國從美國進口汽車占比最大的並不是通用、福特等美系車廠，而是在美國生產的德國汽車品牌賓士與ＢＭＷ。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2054期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊　提供）

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