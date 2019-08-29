　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

當接班人不輕鬆！光隆董事長自掏腰包增持股　想盡辦法「不花錢就賺錢」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 遠見。（圖／遠見雜誌提供）

▲ （左起）光隆集團董事長詹賀博、玉山金財富管理事業處資深副總張綸宇、香港中文大學教授范博宏、遠見雜誌副總編輯李建興。（圖／遠見雜誌提供，下同）

記者李瑞瑾／台北報導

許多人可能會認為家族企業後代，是含著金湯匙出生的小孩，但實際卻是不然，在面臨科技化、全球化等挑戰時，企業接班人面臨讓公司轉型的難題，身上背負的壓力更大，對接班人來說，或許比上一代更難經營公司。

《遠見雜誌》針對全球家族企業接班傳承進行了大調查，發現台灣家族企業對傳承的急迫性高於全球平均，但家族成員對於股權及傳承規劃的方向，則略有不足。

請繼續往下閱讀...

遠見雜誌總編輯楊瑪利指出，從創業潮到現在，已經差不多到了尋找接班人的時候，但台灣平均接班時間卻比預期晚了五年。根據調查統計顯示，台灣企業對「傳承接班進度」最有急迫感，但家族成員對公司未來股權結構與分配以及對未來的傳承規劃等，共識度都偏低，遠見指出，或許台灣家族成員共識不夠，才導致接班進度危機意識最高，認為傳承迫在眉睫。此外，更認為傳承的內容中，無形資產也非常重要。

▲▼ 遠見。（圖／遠見雜誌提供）

成立將近60年的光隆集團如今已至第三代，現任董事長詹賀博表示，從父親手中接下光隆時，公司狀況並不是很好，加上自己沒有在家中公司工作的經驗、父親病重等情況，讓他感受到迷茫與時間緊迫的壓力。

詹賀博分享，他認為家族傳承的最需要注意的有三個關鍵，第一，股權的分量。對於上市公司來說，持股雖不用達到一半，但是必須有一定的份量讓自己有話語權，因此，他自掏腰包慢慢買進光隆公司股票，進入公司一年，將手中持股增至1成。

第二，是家族的價值觀。他認為，有形的股權會越分越少，但無形資產可以越累積越多，若家族團結、擁有共識，再加上與員工關係良好、員工願意支持等，對家族傳承是很大幫助。

第三，是接班人加入的時間與成績。詹賀博說自己是在2007年、29歲的時候加入光隆，透過先前在科技業的大規模製造工作經驗，在加入集團之後，順利地將先前的經驗運用在光隆集團，他在2010年時就爭取到羽絨原料事業部負責人，當年該部門的營業利益是1億6500萬，佔全公司營業利益7成，2011年時則是1億9600萬，但全公司營業利益則是1億9100萬，因為全公司四個部門中有兩部門在虧損，他也因亮眼的業績表現，順利地當上了執行長。

▲▼ 遠見。（圖／遠見雜誌提供）

在投入光隆集團之後，詹賀博也走出了自己的路，為了實現父親「不要花錢只要賺錢」的目標，他透過與前代老員工合作、再加上三位從科技業找來幫忙的人手以及申請到的國防役創新人才，找出了羽絨原料特殊加工技術，做出防潑水、防火的衣料；此外，引入科技產業的製造管理水準，透過朋友的幫忙，讓他不用花到什麼錢，就順利引入更有效率地製造生產模式，並成功運用在越南廠區，讓越南廠區規模擴大，至今已有10個成衣廠、獲利超過7成。

香港中文大學金融學系與會計學院雙聘教授范博宏認為，接班人才必須從20年前就開始培養，且老一輩的人在挑選人才的過程中，也必須注重溝通整合能力，尤其是「科學溝通」、用數字說服對方，對員工也是一樣，更要傳承父輩的無形資產，像是員工或是上下游廠商的信任、價值觀念等。他說，詹董事長就確實符合了這些要點，也提醒這些都是在傳承時必須要注意的事情。

ET快訊
真離婚了？黃曉明、Baby「夫婦」消失　「編輯前後截圖」露餡
獨／護理師扭頭驚見「薛定岳」站門口　懊惱喊：只差一點
13歲泳裝妹美腿比上半身還長！親媽是「本土劇大咖女神」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

網友爆料核能月刊被下架　台電回應了：鼓勵付費閱讀

勞動部鼓勵失業者投入長照產業！　每月獎勵5～7千元...最高可拿10萬8千元

影／專家教你用3力挑成長股：產業趨勢力、企業競爭力和投資吸引力

新台幣收盤貶值2.2分　收在31.442元兌1美元

5G尬上古文物！中華電要在故宮北院打造5G示範場域

誠美材第3季谷底「療傷期」　何昭陽：第4季恢復水平

財政部對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品　續課徵5年反傾銷稅

工商協進會力挺廢除印花稅！　避免重複課稅、妨礙工商經濟發展

5G第一波釋照底價300億　中華電董座：不意外

當接班人不輕鬆！光隆董事長自掏腰包增持股　想盡辦法「不花錢就賺錢」

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

網友爆料核能月刊被下架　台電回應了：鼓勵付費閱讀

勞動部鼓勵失業者投入長照產業！　每月獎勵5～7千元...最高可拿10萬8千元

影／專家教你用3力挑成長股：產業趨勢力、企業競爭力和投資吸引力

新台幣收盤貶值2.2分　收在31.442元兌1美元

5G尬上古文物！中華電要在故宮北院打造5G示範場域

誠美材第3季谷底「療傷期」　何昭陽：第4季恢復水平

財政部對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品　續課徵5年反傾銷稅

工商協進會力挺廢除印花稅！　避免重複課稅、妨礙工商經濟發展

5G第一波釋照底價300億　中華電董座：不意外

當接班人不輕鬆！光隆董事長自掏腰包增持股　想盡辦法「不花錢就賺錢」

讓你素人變達人　ZenFone 6專屬學堂9月報名場次開跑

如虎添翼！　台中保警獲知名餅舖贈「防暴臂盾」利器

婦人持刀隨機攻擊！3歲男童與父母散步遭割傷　臉鼻縫數針恐毀容

李宗盛21歲愛女「厚片身材」超辣！　「嫵媚丹鳳眼」神複製林憶蓮

網友爆料核能月刊被下架　台電回應了：鼓勵付費閱讀

勞動部鼓勵失業者投入長照產業！　每月獎勵5～7千元...最高可拿10萬8千元

林書豪新季交戰陳盈駿、吳永盛4次　劉錚僅2次

飄香30年！高雄吃得到來自台東的麵線糊　料多、還有黑白切

優酪乳喝法再+1　時尚辣媽詠嫻、健康型YouTuber關關食譜PK賽等你來評！

朴敘俊頂小呆瓜短髮現身東區！對比人形立牌羞：我很抱歉

財經熱門新聞

吳敏求捐4.2億給成大　蓋旺宏..

人民幣貶值！謝金河提醒投資人：..

最高30%回饋　「LINE P..

能源和金融類領漲　美股翻紅

影／金融存股族現在該逢低加碼？..

300萬大電視成功賣進總統府　..

樺漢砸1.9億元併購歐洲系統商

張忠謀首度出席科專首長會議　最..

解僱2100員工僅留50人！　..

加油等等　專家預估下周油價出爐..

民眾下月消費時　多使用雲端發票

日圓升值拉高原料成本　明基材：..

三星未來螢幕重心轉向QD-OL..

遠雄營造遭罰　國稅局說話了

更多熱門

相關新聞

屏東甜滋滋　巧克力饗宴任你吃

酷暑的夏日，一腳踩在碧綠草叢與黃褐色落葉上，映入眼簾的盡是一棵棵枝葉扶疏的可可樹。錯結的枝幹中，點綴著一顆顆外殼堅硬粗糙的可可果實，或橘紅、或橙黃、甚或青綠地將整株樹木妝點得猶如花樹般地奪目。

史瑞吉：AI是輔佐企業最佳導師

新纖靠當地銷售策略閃過中美貿易戰衝擊　今年營收預期稍降

台灣小鎮傳奇：員林

台灣美聲唱進瀨戶內　幕後推手竟是...

關鍵字：

遠見雜誌接班大企業第二代光隆集團紡織

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面