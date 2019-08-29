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理財周刊／中美貿易戰不停　戰火燒不到這類股

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

Ｑ：近期貿易戰再升溫，8/23中國直接反擊對750億美國進口商品增加關稅，隨後川普立刻發動報復，不僅提高對中國5500億商品關稅，還下令要求美國企業撤出中國，消息一出小道應聲下跌650點。中美貿易戰每天都有驚人消息，在這個瞬息萬變的環境下，台股也會跟著殺嗎？

Ａ：中美貿易戰越演越烈，每天消息不斷，中美雙方互放消息，但有趣的是美股只要大跌一波後，川普就會再出來放話，表示中美雙方有利多消息，貿易戰打到現在，投資人似乎對川普的反覆已經習以為常。

綜觀整個國際局勢，自中國放手讓人民幣貶破七後，中國對於貿易戰回應態度變得強勢，更有主動出擊態勢，在國際局勢尚未明朗前，股市劇烈震盪是必然現象，但無論雙方消息如何互咬，各國對自家的股市還是有一把尺，跌到特定價位政府就會出手護盤，從技術分析上就能略知政府底線在何處。

舉例來說，台股在八月六日跌到一○一八○時直接收長下影線，從一開始跳空開低下殺直接反轉收紅Ｋ，這樣的位置就是股市短期低點，無論市場如何震盪，只要這個位置不再跌破，投資人也不須過於悲觀。

請繼續往下閱讀...

面對這樣劇烈震盪的盤勢，追高絕對是不智之舉，巴菲特曾說「當退潮時，才知道誰在裸泳」，意思是說當股市衰退時，不好的公司才會現出原形，把這樣的策略活用在現今盤勢，可以了解，當大盤漲時股票漲是一件正常的事，如果大盤跌了，股票不跌反漲，表示這支股票非常強勢，透過漲跌比較，投資人要找出好股並不難。

例如八月二十六日台股大跌一．七四％，我們就可以透過選股軟體在這天選出漲停或長紅的股票，列入口袋名單，當大盤回穩或開始漲，這些股票更有機會能一飛沖天，筆者也幫投資朋友整理出當天漲的股票(如附表)，下次再遇到大跌時投資朋友也可透過這個技巧找到不錯的標的。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

【更多精采內容，請見《理財周刊》992期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】
 

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