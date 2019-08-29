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理財周刊／新南向新目標

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山

七大工業國(G7)峰會八月二十四日至二十六日在法國舉行，今年因為美中及日韓都爆發貿易戰，讓這場峰會充滿貿易戰陰影。

美國總統川普在峰會後記者會表示，北京迫切希望和美國達成協議。但中國外交部發言人耿爽卻連續兩天拒絕證實
川普說法，隔天仍表示未聽說中美近日有任何關於貿易的通話。

貿易戰延燒，中國經濟數據不佳已是事實，原本中國「世界工廠」的生產要素優勢隨之改變，台商只得轉移陣地，除鮭魚返鄉回台之外，新南向也是選項之一。但在金融海嘯後，因為美國實施貨幣寬鬆政策，大量資金外溢，往新興市場移動，這幾年來，東南亞國家經濟飛快成長，薪資不斷調漲，國民所得已大幅提高。對勞力密集的產業來說，已非首選之地。

請繼續往下閱讀...

外貿協會董事長黃志芳對台商轉戰東南亞表示，印尼是不錯的選擇，「台商現在，印尼對他們來講應該還算是不錯的對象，因為它二億六千萬的人口，自己就有很大的內需市場，印尼每年五％經濟成長率，大部分來自內需產生的成長。」

熟悉新南向國家的相關官員則認為，越南是目前台商關注度、詢問度最高的國家，尤其是深圳地區電子產業供應鏈，可在八小時之內就供貨到北越，讓北越成為熱點。

行政院經貿談判辦公室公布今年第一季執行情形，對於新南向政策，盤點了經貿往來、人才培育、資源共享及區域鏈結等四大面向，皆可看到有一定的成果。

我尤其關注在人才培育這一塊，因為教育是最重要的，報告中可以看到，二○一八年全年新南向國家來台留學／研習的學生共計五萬一九七○人，年增幅達二五．六％，而我國學生赴新南向國家留學／研習也有二萬一一○○人，年成長九．五％，這是很好的雙向交流。

教育部青年署也組成了「新南向青創艦隊商機交流團」，要促進創業團隊跟新南向國家的交流，近日才啟航越南，協助青年認識當地新創環境、建立人脈，也讓年輕人走出台灣，看看外面的世界。這些發展，都讓台灣的新南向不再只以「設廠」為目的，而是如黃志芳說的從水平式的擴張，轉型垂直式的擴張，從看中這些國家的工廠，轉而重視他們的消費市場，只有這樣，新南向才有機會。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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