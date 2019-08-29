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有人在林口封街耍「白吃白喝」　12隻美貓同台搶鏡

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▲▼ 白吃貓。（圖／白吃貓提供）

▲ 白吃貓霸氣地以「白吃白喝」作為的消費新準則。（圖／白吃貓提供）

生活中心／綜合報導

白吃貓APP上線了！不但高調封街，還光明正大地邀民眾盡情「白吃白喝」。白吃貓，起源於一個符合人性的發想，白吃貓股份有限公司總經理楊海莉說，當時創辦人詹天從經常如話家常般問別人：「你喜歡白吃白喝嗎？」連自己公司的員工們也經常被問到。

而當時的楊海莉也以為創辦人只是隨便開玩笑，就順口回答說：「白吃白喝誰不想啊？」沒想到這個小玩笑竟催生了「白吃計劃」。只因為，撿便宜、拿免費，是最真實的人性渴望。她還透露，會以貓咪做為代表，是因為計劃夥伴們都是一群把貓當成皇帝侍候的貓奴，因而一致決定讓喵星人當吉祥物，並設計成超萌的可愛形象，只要喜歡貓，都會被牠徹底融化。

請繼續往下閱讀...

8/31林口封街邀民眾「白吃白喝」　喵星人也來選美

▲▼ 白吃貓。（圖／白吃貓提供）

白吃貓APP在8月31日公開上線，只要下載APP，人人都可立刻獲得1212元貓禮折價券，在開幕當天於快閃店家拚「白吃白喝」，食衣住行育樂的好康通通有！只要有消費，抽中折扣獎項的機率100%，更有可能全額折抵，實現「白吃白喝」的願望，而且消費就送摸彩券，最大獎為星騎世電動車，另有iPhone XR 128G等多項獎品供你抽，完全是吃不完、獎不完。活動現場還會有12隻被主人寵壞的美麗貓咪前來加選美決賽，企圖搶盡所有的鎂光燈及攝影鏡頭，想一睹初選入圍的喵星人迷人的風采千萬不可錯過。

把「白吃白喝」變時尚的新興購物經濟

▲▼ 白吃貓。（圖／白吃貓提供）

▲ 白吃貓搶佔行動支付市場。（圖／白吃貓提供）

行動支付時代來臨，消費模式也愈來愈創新，買東西，不再只是「花錢」，也是將購物行為變成「賺錢時尚」，消費愈多，不但可賺到更多折扣，也有機率獲得全額免費的福利。白吃貓行動支付平台締造買方與賣方的「雙贏」關係，並透過折扣共享的創新機制讓店家得以自動自發開拓客源，該消費模式已是新興購物經濟，完全抓住消費者熱愛享受折扣及全額免費的購物心理，抽折扣時則有拿紅包、中樂透般的驚喜感，讓消費過程如同遊戲般有趣，為店家吸引愈來愈多忠誠消費者。

臺灣的行動支付市場正在普及中，如今「白吃計劃」趁勢進攻行動支付市場，也為臺灣人的消費工具帶來全新的選擇，未來白吃貓也計劃深入耕耘亞太地區的支付市場。近期內會先與台灣各個觀光景點、老街以及連鎖超商合作。

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關鍵字：

白吃貓

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