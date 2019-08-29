　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

勞團指控雇主禁止漁工穿救生衣　勞動部：岸邊有勞檢、遠洋漁船有漁業署派觀察員

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼宜蘭縣漁工職業工會到勞動部前陳情。（圖／記者余弦妙攝）

▲宜蘭縣漁工職業工會今天到勞動部前陳情。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

宜蘭縣漁工職業工會今（29）日到勞動部前陳情，希望勞動部可以正視漁工的生命安全，主要是有太多雇主禁止船上作業漁工穿著救生衣，導致許多本籍、外籍漁工暴露在危險之中；對此，勞動部職安署產業安全科科長陳志祺表示，勞動部每年都有在做勞檢，去年在岸邊勞檢共計150件，查有5件違法，其中3件就是漁工未穿戴救生衣而開罰，勞動部會再跟相關單位加強溝通宣導。

宜蘭漁業工會指出，就他們接到的案例中，有不少漁工表示，雖然船上備有救生衣，但都僅是應付勞檢用，長期以來，海上作業勞工，都被雇主禁止在工作時穿救生衣，理由是保麗龍材質救生衣，會妨礙工作速度、影響漁獲量。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華指出，除了漁工沒有穿救生衣問題外，境外的外籍漁工更是沒有受到職安法的保障，根據外籍漁工NGO的概略統計，光是境外漁工人數就達4萬人，但這些人一旦在遠洋漁船上作業，受傷、落海、失蹤甚至死亡都無法獲得保障，因為他們根本就沒有納入勞健保。

李麗華強調，希望勞動部可以重視外籍漁工的人權問題，因此今天提出的主要訴求為，希望勞動部修正職業安全衛生設施規則，針對漁船作業的勞工制定規範，要求雇主應提供適當的安全設備，不得以妨礙作業及影響漁獲為由，禁止勞工穿著救生衣；且設置多個免付費檢舉專線，受理漁工檢舉雇主未依法執行的案件；最後是希望勞動部可以落實勞檢，實際到遠洋漁船上檢查漁船實際作業情況。

對此，勞動部職安署產業安全科科長陳志祺回應，勞動部每年都有進行勞檢，但勞檢員的工作範圍為岸邊檢查，針對工會要求勞檢員希望可以上到遠洋漁船檢查這點，據了解，漁業署在每艘遠洋漁船上都有派駐觀察員，且遠洋漁船與境外漁工的業務範圍是歸屬在漁業署，勞動部這邊會再跟相關單位進行討論。
 

▲▼宜蘭縣漁工職業工會到勞動部前陳情。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞團指控雇主禁止漁工穿救生衣。（圖／記者余弦妙攝）

ET快訊
27歲女星被老公暴打！「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」
狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意…「包龍星」3煞狂毆
ET總統民調／「郭柯王」32.8％領先蔡英文！韓國瑜排第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞團指控雇主禁止漁工穿救生衣　勞動部：岸邊有勞檢、遠洋漁船有漁業署派觀察員

核四燃料棒今日運出？台電口風緊：「按立法院決議分批外送」

奢侈品之王！　路易威登穩坐世界奢侈品企業冠軍寶座

加油等等　專家預估下周油價出爐：「有機會降價！」

外媒：中國大陸人行將於雙11光棍節　推出加密貨幣

陸半導體高層異動！紫光拔擢前聯電副董孫世偉掌武漢新芯總座

張忠謀首度出席經部科專首長會議　最高指導原則出爐：「最好要自己做！」

市場觀望氣氛濃　台股今開盤小漲6點

美股先跌後升！道瓊漲258點　台指期開盤上漲8點

能源和金融類股漲勢趨動　美股開低走高「道瓊上揚258點」

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

勞團指控雇主禁止漁工穿救生衣　勞動部：岸邊有勞檢、遠洋漁船有漁業署派觀察員

核四燃料棒今日運出？台電口風緊：「按立法院決議分批外送」

奢侈品之王！　路易威登穩坐世界奢侈品企業冠軍寶座

加油等等　專家預估下周油價出爐：「有機會降價！」

外媒：中國大陸人行將於雙11光棍節　推出加密貨幣

陸半導體高層異動！紫光拔擢前聯電副董孫世偉掌武漢新芯總座

張忠謀首度出席經部科專首長會議　最高指導原則出爐：「最好要自己做！」

市場觀望氣氛濃　台股今開盤小漲6點

美股先跌後升！道瓊漲258點　台指期開盤上漲8點

能源和金融類股漲勢趨動　美股開低走高「道瓊上揚258點」

林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

女駕駛轉彎太緊張錯踩油門撞雞排攤　熱油噴濺老闆娘臉胸

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

拇指外翻痛10年　李蒨蓉進醫動刀小鮮肉喝令「脫內褲！」

財經熱門新聞

人民幣貶值！謝金河提醒投資人：..

吳敏求捐4.2億給成大　蓋旺宏..

能源和金融類領漲　美股翻紅

最高30%回饋　「LINE P..

影／金融存股族現在該逢低加碼？..

樺漢砸1.9億元併購歐洲系統商

300萬大電視成功賣進總統府　..

張忠謀首度出席科專首長會議　最..

日圓升值拉高原料成本　明基材：..

三星未來螢幕重心轉向QD-OL..

步入彩色電子紙元年　元太李政昊..

民眾下月消費時　多使用雲端發票

遠雄營造遭罰　國稅局說話了

勞工照過來　勞動部把這6種工作..

更多熱門

相關新聞

去年大專畢業生均薪3萬4278元

勞動部今（28）日公布最新統計，107年學歷大專以上的畢業生平均薪資落在3萬4278元，指的是專科、大學、碩士、博士學歷平均下來，不過勞動部統計處處長羅怡玲強調，這項統計數據是以雇主投入勞退平均工資所得來的，因此也不代表就是實際，因為還會有投保級距的落差，不過就從數據上來看，107年畢業生的薪資水平應有3萬元左右。

勞工照過來　勞動部把這6種工作納入責任制

勞團抗議金融業超時加班成常態　主張追究累犯業者的高層責任

失業者創業貸款額度提高至200萬　前3年還免利息

大客車駕駛供不應求　業者開出月薪7萬5搶人！

關鍵字：

漁工勞團勞動部

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面