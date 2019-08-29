勞團指控雇主禁止漁工穿救生衣　勞動部：岸邊有勞檢、遠洋漁船有漁業署派觀察員

▲宜蘭縣漁工職業工會今天到勞動部前陳情。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

宜蘭縣漁工職業工會今（29）日到勞動部前陳情，希望勞動部可以正視漁工的生命安全，主要是有太多雇主禁止船上作業漁工穿著救生衣，導致許多本籍、外籍漁工暴露在危險之中；對此，勞動部職安署產業安全科科長陳志祺表示，勞動部每年都有在做勞檢，去年在岸邊勞檢共計150件，查有5件違法，其中3件就是漁工未穿戴救生衣而開罰，勞動部會再跟相關單位加強溝通宣導。

宜蘭漁業工會指出，就他們接到的案例中，有不少漁工表示，雖然船上備有救生衣，但都僅是應付勞檢用，長期以來，海上作業勞工，都被雇主禁止在工作時穿救生衣，理由是保麗龍材質救生衣，會妨礙工作速度、影響漁獲量。

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宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華指出，除了漁工沒有穿救生衣問題外，境外的外籍漁工更是沒有受到職安法的保障，根據外籍漁工NGO的概略統計，光是境外漁工人數就達4萬人，但這些人一旦在遠洋漁船上作業，受傷、落海、失蹤甚至死亡都無法獲得保障，因為他們根本就沒有納入勞健保。

李麗華強調，希望勞動部可以重視外籍漁工的人權問題，因此今天提出的主要訴求為，希望勞動部修正職業安全衛生設施規則，針對漁船作業的勞工制定規範，要求雇主應提供適當的安全設備，不得以妨礙作業及影響漁獲為由，禁止勞工穿著救生衣；且設置多個免付費檢舉專線，受理漁工檢舉雇主未依法執行的案件；最後是希望勞動部可以落實勞檢，實際到遠洋漁船上檢查漁船實際作業情況。

對此，勞動部職安署產業安全科科長陳志祺回應，勞動部每年都有進行勞檢，但勞檢員的工作範圍為岸邊檢查，針對工會要求勞檢員希望可以上到遠洋漁船檢查這點，據了解，漁業署在每艘遠洋漁船上都有派駐觀察員，且遠洋漁船與境外漁工的業務範圍是歸屬在漁業署，勞動部這邊會再跟相關單位進行討論。



▲勞團指控雇主禁止漁工穿救生衣。（圖／記者余弦妙攝）