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奢侈品之王！　路易威登穩坐世界奢侈品企業冠軍寶座

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▲▼中山北路晶華欣欣商圈,商業,房地產,財經,房價,店面,租金,精品一條街,商圈,經濟,LV,路易威登台北中山旗艦店。（圖／記者李毓康攝）

▲路易威登（LV）台北中山旗艦店。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（29）日公布《2019全球奢侈品力量調查》，該項報告是依據各奢侈品企業2017年的財報分析結果顯示，法國的路易威登(LVMH)穩坐奢侈品之王、其次是美國雅詩蘭黛（Estée Lauder）、瑞士歷峰（Richemont）則為第三名。

勤業眾信所公布的全球奢侈品力量調查報告，是由全球奢侈品企業在2017年的財報與年度銷售額表現進行分析。根據報告顯示，路易威登2017年的營收有480億美元、奢侈品銷售金額為279億美元、淨利率有13.2%，其營收與奢侈品銷售額都遠高於第二名雅詩蘭黛136億美元兩倍之多；第三名的歷峰集團營收則為128億美元。

請繼續往下閱讀...

但受到匯率與存貨管理衝擊，瑞士歷峰為唯一銷貨成長率低於雙位數的前三大奢侈企業。另外，開雲(Kering)、羅薩奧蒂卡(Luxttica)、香奈兒（Chanel）、萊雅(L'Oréal)、斯沃琪(Swatch)、周大福珠寶以及鵬衛齊(PVH)都擠入了前十大奢侈品企業名單內。整體而言，前十大奢侈品企業在全球仍具影響力，其總營收即占全百大奢侈品企業的52%以上、奢侈品的銷售額也占48.2%左右。

奢侈品企業　歐洲表現仍舊亮眼

就百大奢侈品企業來說，義大利今年以擁有24個奢侈品企業，再次榮膺入榜企業數最多國家；法國則以18.7%的成長率，及23.5%的銷售額占比居各國之冠。英國方面，歸功於邁可·寇斯（Michael Kors）、博柏利（Burberry）及首度公開財報的香奈兒（Chanel），列為綜合銷售淨利率最高的國家，整體來說，歐洲奢侈品企業表現仍舊亮眼。

勤業眾信報告分析，隨著全通路和個人化的服務漸趨普遍，對比奢侈品企業的歷史傳承，年輕族群更加關注企業的永續性、環境保育、道德原則等議題，是否符合個人和品牌的認同感。

為滿足年輕消費者對於科技應用及個人化與獨特的消費體驗，促使奢侈品企業增加人工智慧（AI）和大數據等科技技術的投資。此外，社群媒體亦成為奢侈品企業傳達品牌價值和強化與消費者間的利器。透過與「意見領袖」（influencer）和部落客（niche bloggers）合作，從而在目標客群中推廣自身品牌。

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