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張忠謀首度出席經部科專首長會議　最高指導原則出爐：「最好要自己做！」

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▲經濟部每年舉行科專首長策略會議，今年首度邀請到台積電創辦人張忠謀與會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部每年舉行科專首長策略會議，今年首度邀請到台積電創辦人張忠謀與會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部年度科技專案首長策略會議登場，台積電創辦人張忠謀首度與會，談及台灣的科技發展，他認為「只有自強，最好要自己做。」也針對台灣未來十年的科研佈局方向，給出四大面向的建言。

經濟部每年舉行科專首長策略會議，今年首度邀請到張忠謀與會，官員指出，張忠謀自美國回台擔任工研院院長要職，任職期間長達三年半，這份感情，成為張忠謀點頭出席科專首長會議的關鍵。

請繼續往下閱讀...

針對台灣未來十年的科研布局方向，張忠謀表示，應該先思考市場跟客戶未來的需求，第二要問科學家、工程師做不做得出來？第三，則是從市場面思考，這個產品售價多少才賣得掉？第四，則是考慮成本與市場期待的售價是不是相符合？未來發展5G、生醫領域、AI晶片等，都要從此面向思考。

張忠謀指出，台積電開放式創新系統與生態系「開放創新平台」的成功之道，就是要建立互相信賴的商業夥伴關係，而這樣的互相信賴基礎，要建立在共同利益與彼此可接受的分配模式上，這是商業夥伴互信合作的關鍵。

經濟部長沈榮津表示，張忠謀帶領台積電團隊投入研發、奠定台灣半導體產業在國際的領導地位。台積電在台灣持續投資5奈米、3奈米、2奈米製程，再加上華邦、美光等業者，整體半導體產業近年在台投資案，預估將達到大約2兆6千億元。

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