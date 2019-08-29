大陸9月降息？台經院孫明德：單靠降息力道不夠　台灣跟進機率低

▲ 台經院景氣預測中心主任孫明德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易關係惡化、中國大陸經濟成長持續放緩，就有外媒指出大陸也可能在9月開始降息救經濟，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，此舉並非不可能，但只有降息力道還不夠，必須搭配其他政策。而對於台灣是否可能降息，孫明德則認為，台灣才剛上修經濟成長率，降息可能比美、中都還要小。

根據路透報導，隨著大陸經濟降溫，有分析人士表示，大陸在上周啟動了關鍵性改革，為四年來首次下調指標政策利率鋪路。並預計大陸將在9月中旬之前行動，預期與美國聯準會（Fed）寬鬆政策的時間一致。但分析人士表示，人民銀行一開始不會給銀行施加太大的降息壓力，首先將調降中期借貸便利（MLF）利率，以降低業者的融資成本，為調降貸款市場報價利率（LPR）鋪路，而下次設定LPR的時間為9月20日。

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孫明德指出，大陸目前的經濟狀況的確不好，雖從前大陸都是利用調降存款準備率作為刺激經濟手段，但要以降息來救經濟的方式並非不可能。此外，降息也會讓貨幣跟著貶值，這個月人民幣貶了不少，而降息更會讓貶勢擴大，孫明德認為，這主要也是因為全球的寬鬆貨幣政策，大陸也在順應大家降息的趨勢。

降息也是大陸政府面對貿易戰或是其他威脅的工具之一，但降息對大陸來說力道不夠，他們更需要的是其他財政政策的配合，像是近期推出的「消費20條」，就是為了提振消費信心的政策。

孫明德指出，降息對大陸來說，不像歐、美、日等國家那麼有用，利率高低對於房地產的價格沒有太大助益，但面對經濟下滑的壓力越來越大，政府刺激經濟的做法都會越來越頻繁、力道越來越強。至於是否對整體經濟造成劇烈影響，孫明德認為，這是刺激政策其中一種手段，不需要太過放大。

在全球吹起降息風的同一時間，對於台灣有無可能跟上這波走勢，孫明德認為，台灣才剛上調經濟成長率，在經濟成長正向之時，不會去做降息動作，因此台灣降息機率比美、中都還要小。