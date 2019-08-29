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能源和金融類股漲勢趨動　美股開低走高「道瓊上揚258點」

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股由黑翻紅。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著能源與金融股帶頭上漲，美股週三（28日）順利開低走高，道瓊指數收盤上漲了258點。不過美中重啟貿易談判的期限讓投資人霧裡看花，對於是否再度升溫讓市場普遍擔心，瀰漫避險情緒。

道瓊工業指數終場上漲258.20點，或1.00%，收在26036.10點；那斯達克指數上漲29.94點，或0.38%，收在7856.88點；標準普爾500指數上漲18.78點，或0.65%，收在2887.94點。

請繼續往下閱讀...

美股週三上漲得力於油價大漲，拉動成分股埃克森美孚（CVX-US）及雪佛龍 (XOM-US) 同步上揚。另外，受惠於2020年即將擴大的健保業務，保險股聯合健康 (UNH-US)也持續反彈，帶動道瓊早盤由黑翻紅。

美中間的貿易談判持續影響股勢，美國貿易代表署（USTR）週三確定將3000億美元中國輸美產品的關稅，從10％再往上提至15％。美國總統川普在推特上發文暗酸試圖在對中策略上給他建議的人，這些免費的、有趣的建議多麼逗人！這些建議都來自那些以前試過處理這些問題卻慘敗的人─ 事實上，他們賠到脫褲。在中國問題上我們幹得很好，他們從來沒遇過這些事！

中國外交部駐北京發言人耿爽隨即在當天回應，美方指責境內的芬太尼類物質的主要來源是中國，這是缺乏證據，完全與事實不符，美方濫用處方止痛藥的傳統，需要美方管好自己才能真正解決問題。

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