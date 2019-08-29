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保養品選對成分為肌膚打好健康底　醫師：可媲美醫美

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認同理念加入東森自然美！醫師:天然萃取讓肌膚維持健康。(採訪／記者洪菱鞠；撰稿／記者鍾欣妍；剪輯／記者謝婷婷)

▲老人斑、曬斑、肝斑、孕斑是最常見的四種斑點。（圖／視覺中國CFP）

▲年齡增長、生活習慣都會影響肌膚狀況，但不管是哪個年齡層女性，最基本的保濕、防曬一定要做好。（圖／視覺中國CFP）

記者洪菱鞠／台北報導

在不同年齡階段，所面對的肌膚問題也不盡相同，醫美醫師江妤指出，年輕女生在乎美白，熟齡女性較針對細紋、鬆弛等問題，但都對長斑有相同困擾；而最根本的問題是肌膚的健康程度，最基本就是把保濕、防曬這兩件事做好，並且選擇成分天然、適合的保養品，長期下來，也能達到跟醫美不相上下的效果。

江妤表示，保濕可以讓肌膚有好的屏障，之後做美白、抗皺才有加乘效果，此時可以根據自身膚質、年齡來做挑選，例如年輕人可選擇凝膠式保濕保養品，熟齡肌則需要一些油類、霜類加強鎖水保濕；而肌膚產生斑點、細紋、老化等問題，其中一項因素來自環境中無所不在的紫外線，因此平時應做好防曬工作，才能預防這些情形發生。

東森自然美醫師顧問團、皮膚科醫師江妤（圖／東森自然美提供）

▲醫美醫師江妤接觸了東森自然美後，看到自然美產品用最天然的成分萃取，沒有任何化學添加，能讓肌膚回到最健康的狀態。（圖／東森自然美提供）

「其實保養就是在為肌膚做好打底」，江妤做為東森自然美醫師顧問團之一，她從皮膚專業來看，建議儘量選擇成分天然、化學成分低的保養產品，一般在家經由每天勤做保養，就可以讓肌膚達到「自然就是美」的健康狀態，光采自然由內而外散發出來，效果與醫美差不多，不用一味追求一些侵入式醫美。

醫師蔡詩辰認為，保濕、防曬雖然是最傳統的保養觀念，但也是最重視的，而市面上有很多保養品，廠牌、產品眾多，雖然有的強調研究出來能夠抗老化或加強保濕，但有數據證實更重要，有「人證、物證、科學做見證」的品牌，在保養過程中才能更加放心。

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