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樺漢砸1.9億元　併購歐洲系統商

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▲▼樺漢董事長朱復銓（右1）及經營團隊 。（圖／記者周康玉攝）

▲樺漢經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠樺漢今（28）日宣布，將以573.9萬歐元（約新台幣1.9億元）取得歐洲系統商BASS Systems S.R.L.的51％股權，拓展東歐IT Service市場。

樺漢董市長朱復銓日前股東會即透露，將啟動第二階段的五年計畫，持續尋找好的併購標的，朝完整系統整合商邁進。

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樺漢表示，透過德國工業電腦領導品牌商S&T Kontron，取得在工業 4.0、邊緣運算及關鍵軟件技術，以及完成品牌和行銷通路的布局，建構智能製造的垂直與水平全方位發展優勢，將透過發揮集團效益，完成布局工業物聯網長期發展策略。

法人指出，樺漢先前為了強化產品線及朝向物聯網架構發展，陸續執行多項購併計畫，包括瑞祺電通、沅聖、S&T AG等水平整合，去年3月再購併系統整合商帆宣，進入垂直整合領域，公司先前表示近年將以調整集團架構及產品線為主，暫停大型併購計畫，今年兩次併購則都是為了拓展當地市場，可望進一步擴大歐洲市占，提高品牌銷售動能。

第 2 季財報，稅後純益 2.38 億元，季增 99.7%、年減 12.6%，每股純益 2.87 元；上半年稅後純益 3.57 億元，年減 22.2%，每股純益 4.43 元。

樺漢上半年合併營收363.82億元，年增42.68％，稅後淨利3.56億元，EPS 4.43元，表現不如去年同期，預期下半年因相關費用認列完畢，以及航空、自駕車、博弈等專案訂單陸續出貨、小金雞S&T貢獻挹注，獲利可望打底向上。

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