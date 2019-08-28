旺宏老董捐4.2億給母校　推智慧運算學院

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

非揮發性記憶體整合元件整合廠旺宏董事長吳敏求今（28）日捐4.2億元給母校成功大學，興建成功創新中心「旺宏館」，持續培育優質人才，同時善盡企業社會責任。

旺宏館位於成大勝利校區，基地面積23000坪，將興建1棟地上4樓，雖是單棟建物，空間規劃與配置卻是大格局的園區式規模。

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為了迎接人工智慧、５G等新型應用，旺宏館未來將設置運算學院，結合計算科學、人工智能、數據科學及相關領域，成為跨學科的學院；成大將以新型態的教學與研究模式以及推動智慧運算學院「School of Computing」，打造出「未來大學」。

成大副校長吳誠文指出，一般的跨領域多是點對點，但就AI來說，每個領域都會與AI產生關連，成大要走出點對點的侷限，在9個學院（College）上設School，與9個College連結建立網絡，「由上面下」提出根本解決方案。運算學院（School of Computing）總部設在成功創新中心─旺宏館４樓，人工智慧應用研究與教學將是重點。

吳敏求為成大電機系59級及電機研究所62級校友，105年獲頒成大名譽博士學位。旺宏為鼓勵年輕一輩創新，2011年起創設旺宏教育基金會，20年來培育優秀科技人才，持續舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，吸引逾32000名師生參與。

▼成功創新中心─旺宏館將蓋在成大勝利校區，下同。（圖／業者提供）