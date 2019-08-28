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步入彩色電子紙元年　元太李政昊：明年推全彩電子閱讀器

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▲步入彩色電子紙元年　元太總經理李政昊：明年推全彩電子閱讀器。（圖／記者姚惠茹攝）

▲元太總經理李政昊。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

E Ink元太科技（8069）今（28）日在智慧顯示展展出彩色、軟性、曲面、無電池等前瞻電子紙技術，元太總經理李政昊說，今年算是元太彩色電子紙元年，目前已經應用在廣告看板，預計明年開始推全彩電子紙閱讀器、電子貨架標籤，可望帶來新一波成長動能。

▲步入彩色電子紙元年　元太李政昊：明年推全彩電子閱讀器。（圖／元太科技提供）

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▲元太科技展出彩色電子紙應用。（圖／元太提供）

元太科技今年展示電子紙創新技術、物聯網與智慧城市的終端電子紙應用，均以彩色電子紙技術為核心，並將彩色電子紙應用於零售、物流、交通、醫療照護等情境，也攜手生態圈夥伴共同展出應用在智慧城市及物聯網的電子紙應用解決方案。

▲步入彩色電子紙元年　元太李政昊：明年推全彩電子閱讀器。（圖／元太科技提供）

元太科技展出彩色電子紙。（圖／元太提供）

其中先進彩色電子紙(ACeP)，是以48片13.3吋的ACeP架構的全彩牆面，呈現比擬傳統紙張印刷海報顯示效果，並首度展出27.3吋與27.7吋的三色電子紙，以黑色、白色與紅色增加吸睛效果，適用在零售商店、百貨賣場等商業情境，為商業廣告顯示器提供新選擇。

▲步入彩色電子紙元年　元太總經理李政昊：明年推全彩電子閱讀器。（圖／記者姚惠茹攝）

▲元太科技展出彩色電子紙應用。（圖／記者姚惠茹攝）

元太科技總經理李政昊表示，電子紙發展十多年以來，過去均是以黑白顯示為主，元太科技斥資百億研發彩色電子紙技術，2019算是彩色電子紙元年，從黑白紅、黑白黃三色電子紙，到全彩電子紙，元太提供各種彩色顯示技術及全尺寸的產品，應用在零售、交通、物流、醫療等領域。

▲步入彩色電子紙元年　元太李政昊：明年推全彩電子閱讀器。（圖／元太科技提供）

▲元太科技展出彩色電子閱讀器。（圖／元太提供）

李政昊表示，目前彩色電子紙已經少量應用在廣告看板，並且已經改善過去電子閱讀器約10秒的翻頁速度，最快來到2.8秒，因此預計明年就可以開始推出全彩電子紙閱讀器、電子貨架標籤，可望帶來新一波成長動能。

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