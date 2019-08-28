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日圓升值拉高原料成本　明基材：偏光板價格壓力大

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▲明基材（8215）董事長陳建志。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基材董事長陳建志。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）今（28）日在南港展覽館登場，明基材（8215）董事長陳建志表示，中國大陸面板廠減產影響偏光板需求減緩，而競爭對手明年又將陸續開出新產能，再加上日圓升值拉高原料成本，預期偏光板到明年的價格壓力都會很大。

明基材今年展示甫獲2019年顯示器元件產品技術獎的超薄多功能整合性上板，以及高透明ANSLCF投影膜、大尺寸PDLC投影、全向互動投影等光控制膜創新技術，並以「極致薄、超鮮明」為主題，結合其光學、材料及製程上的核心技術，展示多款光控制膜創新產品。

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▲明基材（8215）董事長陳建志。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基材展示8K影像品質提升偏光片。（圖／記者姚惠茹攝）
 
陳建志表示，下游面板產業供過於求，導致今年上半年面板廠沒有人賺錢，但是隨著中國大陸面板廠減產，雖然可望緩解供需狀況，卻同樣減少偏光板需求，不過偏光板是面板關鍵零組件，所以下半年仍保持審慎樂觀。

偏光板價格方面，陳建志表示，雖然偏光板價格不會下降，但是競爭對手明年將陸續開出新產能，再加上受到日圓升值拉高原料成本影響，預期偏光板到明年的價格壓力都會很大，只是偏光板七成原料來自日本，因此各家的基準差不多，而且日圓升級對日廠營運壓力同樣很大。

面對產業逆風情況，陳建志表示，明基材把重點放在技術與價值的提供，持續開發高附加價值產品，像是今年在智慧顯示展就以車載應用為主，展出超薄多功能整合性上板，突破現行玻璃蓋板無法摺疊的限制，適用應用在摺疊行動裝置、車用顯示器、穿戴裝置等。

▲明基材（8215）董事長陳建志。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基材展示車用電子智慧窗戶應用。（圖／記者姚惠茹攝）

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