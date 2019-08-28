貿易戰觸發人民幣貶值！謝金河提醒台灣投資人：若常態化會有很大損失

▲謝金河說人民幣可能越來越縮水。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

受貿易戰、美國降息低於預期等因素影響，人民幣在岸價、離岸價雙雙破7。財信傳媒董事長謝金河28日提醒台灣的投資人「小心你的人民幣資產可能越來越縮水」，這次美中貿易戰觸發的人民幣貶值，如果形成常態化，台灣的投資人可能會遭到很大的損失。

謝金河28日晚間10點在臉書上指出，過去一個禮拜他在外頭演講時，都會問在場有人民幣資產的舉手，結果都有近半民眾把手舉起來，這顯示台灣的投資人太愛人民幣了，不論是人民幣計價的ETF，各種基金，人民幣計價的債券，點心債，甚至是人民幣定存等。「因此，只要人民幣匯價出現波動，經常會有投資人遭到傷害」。

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謝金河稱，這一波人民幣跌破7的關卡後，就一直呈現貶值態勢，然而他發現過去人民幣貶值都是由離岸人民幣（CNH）牽動，這回卻是在岸人民幣（CNY）拉動，「顯示這是人行為面對貿易戰施展出來的貨幣戰法，但這個貶值如果觸動更大規模的資金外逃，人民幣貶值常態化，對中國經濟可能是個警訊」。

▲謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）



「過去二十年，中國經濟蒸蒸日上，大家都看好人民幣，金融機構只要推出人民幣相關商品，通常很快一掃而空」，不過，謝金河分析，「這次美中貿易戰觸發的人民幣貶值，如果形成常態化，台灣的投資人可能會遭到很大的損失。」

他說，過去1元人民幣可以換到將近5元新台幣，現在只剩4.3855，人民幣越變越薄，「現在不但是擁有人民幣的個體投資戶遭到損失，就連企業在中國大陸的投資收益也大幅縮水，這對台灣總體經濟也是負向的變數。」

最後，謝金河引述「摩根大通」的分析示警，「亞洲貨幣指數已跌到危險水平，這一波由人民幣帶動的亞洲貨幣貶值浪潮將衝擊亞洲經濟體，這當中，最熱愛人民幣的台灣投資人受傷會最重！」

▲謝金河提醒台灣投資人。（圖／CFP）

