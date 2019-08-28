合庫首家獲准「基金自行質借」 9月開辦

▲合作金庫。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

合作金庫銀行已獲金管會核准為國內首家辦理「自益特定金錢信託受益權自行質借業務」，合庫今（28）日表示，該項業務預計在今年9月正式開辦，將可提供客戶信託、理財及授信一條龍便利性服務。

金管會於今年4月22日開放銀行申請辦理自行質借業務，昨(27)日公布已核准合作金庫辦理基金自行質借，為首家開辦基金自行質借業務的銀行，目前5家銀行還在審核中。

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合庫表示，率先於108年5月31日送件申請開辦這項業務，並近日獲金管會核准開辦，成為首家獲准辦理的銀行。

合庫董事長雷仲達表示，合作金庫銀行業務的發展皆以客戶需求為導向，秉持靈活創新提供客戶多元資產規劃，開創信託理財商品及授信業務等便利性及多元化服務，並致力於保障客戶權益。

合庫銀行近年來致力於業務創新領域，從過去以房養老到結合多項信託業務，提供客戶長照整合性服務，再加上此次合庫領先同業獲准開辦基金自行質借業務，承作對象包括個人、法人的專業投資人，標的即為信託財產運用於境內外之基金、債券，提供特定金錢信託受益權設質予該行，在兼顧委託人財務槓桿及確保銀行債權下，取得資金活水擴大經濟動能，並因應投資人理財週轉及生活消費之需，協助投資人提高資金運用效率，打造國際理財平台與國際接軌。