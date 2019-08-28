鮭魚返鄉、衝刺放款　彰銀下半年獲利的兩大利器

▲彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今(28)日召開法說會，彰銀今年上半年稅前損益為59.99億元，相較於去年同期，下滑了8.6%。彰銀表示，隨著台商回台投資以及放款增加，可以「一季比一季好」。

彰銀法說會由董事長凌忠嫄親自主持，彰銀規劃營運展望將有五大方向，包含強化核心業務、開發多元獲利來源、擴大海外布局、提升數位金融競爭力以及落實法遵與公司治理。

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彰銀表示，下半年將鎖定台商回流商機以及衝刺放款，可望獲利逐季回穩，今年首季已經是谷底，有漸漸回穩得跡象，預期下半年會「一季比一季好」。

在衝刺放款上，彰銀表示，中美貿易戰所帶動的台商回流，可以帶來的有放款和財富管理的商機，台商回台的案件彰銀已經核准9案，核准金額60~70億元，動撥金額有30多億元，以中南部、螺絲螺帽等廠商，但也高科技、半導體產業。另外，也會配合海外資金匯回專法稅務上的優惠，爭取財富管理的商機。

彰銀也逐步增加房貸，目前彰銀的房貸餘額大約3,700億元，預計要新增300多億元，預計年底達到4,000億元。此外，中小企業放款每年預估約成長約2%~3%，今年上半年成長率約1.3%，預計下半年將鎖定優質有競爭力的產業，積極推廣廠辦、營運週轉金放款。

雖然今年上半年獲利較去年衰退，但是彰銀認為下半年的獲利還是可以逐季上升，法人認為，今年彰銀整體獲利還是達到140多億。