廢印花稅反對聲浪高！財源分配公式　財部：一定會具共識

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨立院黨團今(28)日舉行記者會反，對行政院在未與地方政府溝通討論出具體共識下廢除印花稅。財政部也表示，印花稅法如果經立法院審議廢止，將由中央編列預算補足地方稅損。

財政部的規劃，印花稅如果經立法院審議通過廢止，明(109)年先依據財政收支劃分法及中央統籌稅款分配辦法規定，以特別統籌分配稅款裡支應所需要的經費，等後(110)年度由中央政府編列預算作為地方財源，未來修正財政收支劃分法，擴大中央統籌分配稅款規模後，再從新的規定辦理。

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而藍營立委也同步公布15位黨籍縣市長的共同聲明，反對廢除印花稅。財政部也發函詢問過地方財政局的意見，結論是「所有縣市都反對」但經過財政部解釋之後，有些縣市回應說如果中央政府補足，不會造成財政稅損，就會保持中立態度。

財政部表示，過去也有類似處理方式，包含調降遺贈稅、土增稅等稅率，都有透過中央政府編列預算的情況，補足地方的財源，目前地方政府都是滿意的，沒有抱怨。

廢止印花稅之後，財政部會找地方政府討論分配的計算公式，公式「一定會凝聚共識」，公式內容也會考慮過去的稅收表現、招商的努力等，讓地方政府都可以接受。財政部表示，民眾對於印花稅與營業稅、土地增值稅、契稅及所得稅有重複課稅的疑慮，廢除的話，民眾的生活中也有減稅的益處也會受惠。